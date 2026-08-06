Bilvård Parfymtorn Tower PT

Doftsprayaren Parfymtornet PT från Kärcher. Enhet för gårdsplanen för enkel och långtidsverkande neutralisering av obehagliga lukter i fordon.

Det finns fyra olika dofter att välja bland för användning med doftsprayaren Parfymtornet PT, vilka snabbt och effektivt neutraliserar obehagliga lukter i fordon, t.ex. från tobaksrök. När vi valde ut dofterna ville vi säkerställa att vi skulle kunna erbjuda ett brett sortiment för att kunna tillgodose så många kunders behov som möjligt. Oavsiktlig blandning av dofterna tillåts inte av tekniken. Den elektroniska myntmottagaren kan precis som körtiden programmeras och regleras snabbt och enkelt efter individuella behov. Den elektroniska myntmottagaren passar till både mynt och polletter, och precis som körtiden (kontinuerlig drifttid upp till 7 min) kan den programmeras och regleras snabbt och enkelt för att passa individuella behov.

Egenskaper och fördelar
Bilvård Parfymtorn Tower PT: Fyra olika dofter att välja mellan
Fyra olika dofter att välja mellan
Inget blandande av de olika dofterna. Rena dofter för de flesta smaker.
Bilvård Parfymtorn Tower PT: Elektronisk polletteläsare
Elektronisk polletteläsare
Individuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Bilvård Parfymtorn Tower PT: Programmerbar körtid
Programmerbar körtid
Steglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer

Tekniska data

Säkerhetsklass IP44
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Anslutningseffekt (kW) 0,3
Användningsområden
  • Parfymtornet för neutralisering av lukter i fordon
SE ALLA BILTVÄTTAR MED DAMMSUGARE