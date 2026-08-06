Det finns fyra olika dofter att välja bland för användning med doftsprayaren Parfymtornet PT, vilka snabbt och effektivt neutraliserar obehagliga lukter i fordon, t.ex. från tobaksrök. När vi valde ut dofterna ville vi säkerställa att vi skulle kunna erbjuda ett brett sortiment för att kunna tillgodose så många kunders behov som möjligt. Oavsiktlig blandning av dofterna tillåts inte av tekniken. Den elektroniska myntmottagaren kan precis som körtiden programmeras och regleras snabbt och enkelt efter individuella behov. Den elektroniska myntmottagaren passar till både mynt och polletter, och precis som körtiden (kontinuerlig drifttid upp till 7 min) kan den programmeras och regleras snabbt och enkelt för att passa individuella behov.