Grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap

Kompakt men ändå ofattbart kraftfull våt- och torrdammsugare på instegsnivå. På grund av dess låga vikt är NT 22/1 Ap idealisk för mobil användning.

Liten, kraftfull, pålitlig, extremt mångsidig och lätt som en fjäder: Vår grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap ger imponerande resultat vid lätt och måttligt rengöringsarbete inom en rad kommersiella tillämpningar. Tack vare det halvautomatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PES-patronfiltret hanterar den utan möda damm, grov smuts och vätskor. Sugslangsanslutningen som är ansluten direkt på enhetens huvud möjliggör maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet. De mycket kompakta dimensionerna och den låga vikten gör enheten lättmanövrerad och enkel och smidig att transportera.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap: Låg vikt med kompakta dimensioner
Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap: Semi-automatisk filterrengöring
Semi-automatisk filterrengöring ger effektivt konstant hög sugeffekt.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap: Fuktbeständigt PES-patronfilter
Det är enkelt att byta från våt- till torrdammsugning utan att man behöver torka PES-patronfiltret först. Tvättbart PES-filter.
Sugslangsanslutning i maskinhuvudet
  • Gör det möjligt att utnyttja hela behållarens volym.
  • Spara tid genom att inte behöva tömma behållaren så ofta.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Behållarkapacitet (l) 22
Behållarmaterial Plast
Anslutningseffekt (W) Max. 1300
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 6
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 71
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 5,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 8,2
Mått (L × B × H) (mm) 380 x 370 x 480

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 1.9 m
  • Böj: Plast
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 505 mm
  • Material i sugrör: Plast
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
  • Fogmunstycke
  • Patronfilter: PES

Standardutrustning

  • Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
  • Säkerhetsklass: II
  • Länkhjul med broms
Användningsområden
  • Den perfekta enheten för lätt till måttligt rengöringsarbete inom en rad kommersiella tillämpningar
