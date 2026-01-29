Liten, kraftfull, pålitlig, extremt mångsidig och lätt som en fjäder: Vår grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap ger imponerande resultat vid lätt och måttligt rengöringsarbete inom en rad kommersiella tillämpningar. Tack vare det halvautomatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PES-patronfiltret hanterar den utan möda damm, grov smuts och vätskor. Sugslangsanslutningen som är ansluten direkt på enhetens huvud möjliggör maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet. De mycket kompakta dimensionerna och den låga vikten gör enheten lättmanövrerad och enkel och smidig att transportera.