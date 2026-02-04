Batteridriven grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap Bp L
Kompakt och mångsidig batteridriven våt- och torrdammsugare NT 22/1 Ap Bp för krävande våta och torra tillämpningar på platser utan strömförsörjning.
Utvecklad för att suga upp vätskor, grov smuts och fint damm, imponerar vår batteridrivna våt- och torrdammsugare NT 22/1 Ap Bp med sin höga sugkraft på platser där det inte finns tillgänglig strömförsörjning. Maskinen är utformad för drift med kraftfulla Kärcher Battery Power+ batterier, vilka, liksom den kompatibla batteriladdaren, inte ingår i leveransomfånget utan måste köpas separat. Våra batterier möjliggör mycket långa driftstider för dammsugaren och är effektivt skyddade mot yttre faktorer med ett lock i maskinen. De kompakta dimensionerna och den låga vikten hos NT 22/1 Ap Bp underlättar transport och placering och möjliggör även användning på trånga utrymmen och i starkt trafikerade områden. För detta är den mångsidiga maskinen utrustad med ett platsbesparande filter och elektronisk vattenavstängning. Den speciella platta designen på maskinhuvudet kan också användas för att ställa ner verktyg eller lådor.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull 36 V Kärcher Batteri Power+- batteri med 7,5 Ah kapacitet
- Säkerställer en lång drifttid på 31 minuter vid full sugeffekt.
Effektiv skyddskåpa för batterifacket
- Skyddar batteriet mot smuts och fukt. Med visningsfönster.
Låg vikt med kompakta dimensioner
- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarkapacitet (l)
|22
|Behållarmaterial
|Plast
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Luftflöde (l/s)
|57
|Vakuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 575
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 150 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 31 (7,5 Ah) / Max. 24 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|401 x 372 x 499
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Typ av sugslang: med böj
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Plast
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Planfilter: Cellulosa
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Säkerhetsklass: III
Användningsområden
- För rengöring av platser utan strömförsörjning
- För rengöring av välbesökta områden