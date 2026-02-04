Utvecklad för att suga upp vätskor, grov smuts och fint damm, imponerar vår batteridrivna våt- och torrdammsugare NT 22/1 Ap Bp med sin höga sugkraft på platser där det inte finns tillgänglig strömförsörjning. Maskinen är utformad för drift med kraftfulla Kärcher Battery Power+ batterier, vilka, liksom den kompatibla batteriladdaren, inte ingår i leveransomfånget utan måste köpas separat. Våra batterier möjliggör mycket långa driftstider för dammsugaren och är effektivt skyddade mot yttre faktorer med ett lock i maskinen. De kompakta dimensionerna och den låga vikten hos NT 22/1 Ap Bp underlättar transport och placering och möjliggör även användning på trånga utrymmen och i starkt trafikerade områden. För detta är den mångsidiga maskinen utrustad med ett platsbesparande filter och elektronisk vattenavstängning. Den speciella platta designen på maskinhuvudet kan också användas för att ställa ner verktyg eller lådor.