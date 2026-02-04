Hantverkare kommer verkligen att uppskatta detta lilla kraftpaket. Vår grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap Te är försedd med strömuttag med automatisk startfunktion för elverktyg, är mycket lätt och därmed alltid smidig att transportera, och den imponerar vid lätt och måttligt rengöringsarbete med sin starka sugeffekt. Oavsett om det handlar om damm, grov smuts eller vätskor: Tack vare det semi-automatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PES-patronfiltret utför den arbetet på ett pålitligt och grundligt sätt. Här möjliggör sugslangsanslutningen, som är integrerad direkt i enhetens huvud, maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet. Detta innebär att lättanvända och mångsidiga NT 22/1 Ap Te är den perfekta följeslagaren vid installations- och renoveringsarbeten, fastighetsrengöring och andra former av kommersiellt bruk.