Grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap Te
Perfekt för hantverkare: Grovdammsugaren för vått och torrt NT 22/1 Ap med eluttag för elhandverktyg (med automatisk startfunktion), hög sugeffekt och semi-automatiskt rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet.
Hantverkare kommer verkligen att uppskatta detta lilla kraftpaket. Vår grovdammsugare för vått och torrt NT 22/1 Ap Te är försedd med strömuttag med automatisk startfunktion för elverktyg, är mycket lätt och därmed alltid smidig att transportera, och den imponerar vid lätt och måttligt rengöringsarbete med sin starka sugeffekt. Oavsett om det handlar om damm, grov smuts eller vätskor: Tack vare det semi-automatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PES-patronfiltret utför den arbetet på ett pålitligt och grundligt sätt. Här möjliggör sugslangsanslutningen, som är integrerad direkt i enhetens huvud, maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet. Detta innebär att lättanvända och mångsidiga NT 22/1 Ap Te är den perfekta följeslagaren vid installations- och renoveringsarbeten, fastighetsrengöring och andra former av kommersiellt bruk.
Egenskaper och fördelar
Låg vikt med kompakta dimensionerMaskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Semi-automatisk filterrengöringOptimal filterrengöringseffektivitet med en knapptryckning. Möjliggör konsekvent hög filterprestanda och sugkraft.
Fuktbeständigt PES-patronfilterEnkel växling mellan våt- och torrdammsugningsdrift. PES-patronfiltret behöver inte torkas före användning.
Uttag för elverktyg (med automatisk start)
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behållarkapacitet (l)
|22
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1300
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|6
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
- Anslutningsmuff för elverktyg
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
Videos
Användningsområden
- Den perfekta enheten för lätt till måttligt rengöringsarbete inom en rad kommersiella tillämpningar