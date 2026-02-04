Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Ap L
En kraftfull grovdammsugare i mellanklassen med en 40-liters behållare. Maskinen imponerar med utmärkt sugkraft, smart utrustning och hållbara komponenter.
NT 40/1 Ap L är en högkvalitativ grovdammsugare med 40 liters tankkapacitet och halvautomatisk filterrengöring, som, tillsammans med den imponerande sugkraften, gör det möjligt att ta bort även fint damm utan filterpåse. Dammsugaren är mycket mångsidig och kan användas för att ta bort grov smuts och vätskor, dammsuga maskiner och system, samt för rengöring av fordonsinteriörer. Den imponerar också med smarta detaljer för förvaring av de nya tillbehören. Huvudenheten är designad för att vara platt, vilket gör att en verktygslåda enkelt kan ställas ned ovanpå den. Dessutom kan den tack vare fästmöjligheter säkras på plats, vilket gör den ännu mer praktisk i arbetsmiljöer. NT 40/1 Ap L utmärker sig även genom sin mycket enkla hantering. Alla viktiga funktioner väljs och ställs in direkt via en central vridomkopplare, vilket gör det enkelt att snabbt anpassa dammsugaren efter aktuella behov. Sammanfattningsvis är NT 40/1 Ap L en robust och flexibel lösning för professionella användare som behöver en pålitlig dammsugare för både grov smuts och finare damm, med funktioner som underlättar användning och förvaring.
Egenskaper och fördelar
Förvaring av flexibel slang och elkabel
- Möjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter.
- Transportsäker förvaring av nätkabeln.
Avtagbar filterlåda
- Tillåter dammfri borttagning av filtret.
- Förhindrar effektivt att planfiltret sätts in på fel sätt.
Smarta integrerade förvaringslösningar för tillbehör.
- Säker och lättillgänglig förvaring av tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|40
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|16,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 630
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms
Videos
Användningsområden
- Olika användningsområden, från uppsugning av vätskor till invändig rengöring i fordon