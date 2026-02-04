NT 40/1 Ap L är en högkvalitativ grovdammsugare med 40 liters tankkapacitet och halvautomatisk filterrengöring, som, tillsammans med den imponerande sugkraften, gör det möjligt att ta bort även fint damm utan filterpåse. Dammsugaren är mycket mångsidig och kan användas för att ta bort grov smuts och vätskor, dammsuga maskiner och system, samt för rengöring av fordonsinteriörer. Den imponerar också med smarta detaljer för förvaring av de nya tillbehören. Huvudenheten är designad för att vara platt, vilket gör att en verktygslåda enkelt kan ställas ned ovanpå den. Dessutom kan den tack vare fästmöjligheter säkras på plats, vilket gör den ännu mer praktisk i arbetsmiljöer. NT 40/1 Ap L utmärker sig även genom sin mycket enkla hantering. Alla viktiga funktioner väljs och ställs in direkt via en central vridomkopplare, vilket gör det enkelt att snabbt anpassa dammsugaren efter aktuella behov. Sammanfattningsvis är NT 40/1 Ap L en robust och flexibel lösning för professionella användare som behöver en pålitlig dammsugare för både grov smuts och finare damm, med funktioner som underlättar användning och förvaring.