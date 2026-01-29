Grovdammsugare för vått och torrt PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 Ap
NT 30/1 Ap, en kompakt grovdammsugare för vått och torrt i mellanklassen med utmärkt sugeffekt och ett brett utbud av tillbehör.
Två suveräna funktioner hos den här kompakta grovdammsugaren för vått och torrt – NT 30/1 Ap – är det effektiva semi-automatiska filterrengöringssystemet. Dammsugarens utmärkta sugeffekt gör att den passar för flera användningsområden både utomhus och inomhus; antingen det handlar om att få bort damm, sand eller vatten – till exempel när man rengör bilen invändigt eller dammsuger en maskin. Även mindre mängder av fint damm kan lätt sugas upp, utan filterpåse. Alla grundinställningar för den här lättanvända maskinen görs via strömbrytaren och det finns flera smarta förvaringsalternativ för de nya tillbehören. Dammsugarens platta ovansida gör det möjligt att placera en verktygslåda där, och även spänna fast den.
Egenskaper och fördelar
Förvaring av flexibel slang och elkabel
- Möjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter.
- Transportsäker förvaring av nätkabeln.
Avtagbar filterlåda
- Tillåter dammfri borttagning av filtret.
- Förhindrar effektivt att planfiltret sätts in på fel sätt.
Smarta integrerade förvaringslösningar för tillbehör.
- Säker och lättillgänglig förvaring av tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|11,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|15,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Planfilter: Cellulosa
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms
Videos
Användningsområden
- Olika användningsområden, från uppsugning av vätskor till invändig rengöring i fordon