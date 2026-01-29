Två suveräna funktioner hos den här kompakta grovdammsugaren för vått och torrt – NT 30/1 Ap – är det effektiva semi-automatiska filterrengöringssystemet. Dammsugarens utmärkta sugeffekt gör att den passar för flera användningsområden både utomhus och inomhus; antingen det handlar om att få bort damm, sand eller vatten – till exempel när man rengör bilen invändigt eller dammsuger en maskin. Även mindre mängder av fint damm kan lätt sugas upp, utan filterpåse. Alla grundinställningar för den här lättanvända maskinen görs via strömbrytaren och det finns flera smarta förvaringsalternativ för de nya tillbehören. Dammsugarens platta ovansida gör det möjligt att placera en verktygslåda där, och även spänna fast den.