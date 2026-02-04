Grovdammsugare för vått och torrt NT 20/1 Me Classic Edition
Den robusta och kompakta NT 20/1 Me Classic våt och torrsugaren med 20 liters behållare är lämplig för all sorts vanligt förekommande smuts och vätska.
NT 20/1 Me Classic är en robust och kompakt våt och torrsugare i vår NT Classic serie. Maskinen är utrustad med en 20 liters behållare och har det innovativa Easy Service Concept som ger låga handhavande och underhållskostnader för ägaren. Den har Kärchers pålitliga filterteknik och en kraftfull 1,500 watts turbin vilket gör den lämplig för enkel användning på alla typer av vanligt förekommande smuts. Modellen är perfekt för mindre mängder vätskor, grov smuts eller vanligt damm.
Egenskaper och fördelar
Kompakt, robust och mobilUtmärkt stabilitet, lätt att manövrera och bekväm transport tack vare sin slimline form och fyra hjul. Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Utmärkt uppsugningsförmågaNT Classic modeller med en kraftfull 1,500 watt turbin är pålitliga för en stor mängd smuts. För utmärkt rengöringsresultat.
Service och bekvämlighetSensationellt snabbt: Easy Service Concept möjliggör ett byte av en sugturbin på endast 44 sekunder! Med snabbt byte av sugturbin sparar man inte bara stora mängder tid utan också kostnader.
Effektivitet genom minimalism
- NT Classic singel-motor modeller inkluderar även det välbeprövade cartridgefilter systemet från Kärcher.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Behållarkapacitet (l)
|20
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1500
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|6,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|78
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 520
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Typ av sugslang: med böj
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
- Behållare i rostfritt stål
Användningsområden
- För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.