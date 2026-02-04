NT 20/1 Me Classic är en robust och kompakt våt och torrsugare i vår NT Classic serie. Maskinen är utrustad med en 20 liters behållare och har det innovativa Easy Service Concept som ger låga handhavande och underhållskostnader för ägaren. Den har Kärchers pålitliga filterteknik och en kraftfull 1,500 watts turbin vilket gör den lämplig för enkel användning på alla typer av vanligt förekommande smuts. Modellen är perfekt för mindre mängder vätskor, grov smuts eller vanligt damm.