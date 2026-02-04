Grovdammsugare för vått och torrt NT 38/1 Me Classic Edition
Med kompakt utformning är NT 38/1 Me Classic våt och torrsugare lämplig i en stor mängd olika lokaler och situationer. 38 liters behållaren är rymlig för många användningsområden.
NT 38/1 Me Classic är en våt och torrsugare som problemfritt suger upp vätskor, grov smuts och damm. Med sin 1,500 watts turbin och sin 38 liters behållare samt Kärchers pålitliga filterteknik är den lämplig som modell i nära på alla tänkbara miljöer och situationer.
Egenskaper och fördelar
Kompakt, robust och mobilUtmärkt stabilitet, lätt att manövrera och bekväm transport tack vare sin slimline form och fyra hjul. Stötfångare ger ett bra all-round skydd för maskinen och dess utrustning.
Utmärkt uppsugningsförmågaNT Classic modeller med en kraftfull 1,500 watt turbin är pålitliga för en stor mängd smuts. För utmärkt rengöringsresultat.
Service och bekvämlighetSensationellt snabbt: Easy Service Concept möjliggör ett byte av en sugturbin på endast 44 sekunder! Med snabbt byte av sugturbin sparar man inte bara stora mängder tid utan också kostnader.
Uppsugning utan filterpåsar
- NT Classic singel-motor modeller inkluderar även det välbeprövade cartridgefilter systemet från Kärcher.
- Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Behållarkapacitet (l)
|38
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1500
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|6,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|78
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 735
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Typ av sugslang: med böj
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 505 mm
- Material i sugrör: Stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: PES
- Behållare i rostfritt stål
Användningsområden
- För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.