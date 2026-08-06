Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/2 Me Classic Edition
Den två-motoriga NT 50/2 Me Classic våt och torrsugaren har 50 liters behållare och cartridge filtersystem. För alla typer av vanligt förekommande våt och grov smuts.
Den kraftfulla två-motoriga NT 50/2 Me Classic är en våt och torrsugare som avlägsnar vätskor, grov smuts och damm helt problemfritt på nolltid. Modeller är utrustad med en 50 liters behållare med robust kvalitet och flexibelt handhavande. Handtaget man förflyttar den med i kombination med en extra robust ram med metallhjul gör maskinen väldigt mobil och lätt att flytta. Den har Kärchers välbeprövade filterteknik samt Easy Service Concept.
Egenskaper och fördelar
Robust och enkel att transporteraExtremt mobil på alla ytor tack vare det robusta chassit och stora hjulen i metall. Standardhandtaget möjliggör enkel transport.
Utmärkt uppsugningsförmåga2 kraftfulla sugturbiner säkerställer utmärkt uppsugningsförmåga. Den starka sugkraften säkerställer perfekt rengöringsresultat och yttersta nivå av effektivitet.
Uppsugning utan filterpåsarTvåmotoriga NT Classic modeller är utrustade med Kärchers välbeprövade cartridgefiltersystem. Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Behållarvolym (l)
|50
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2300
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|17,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|23,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: Papper
- Behållare i rostfritt stål
- Körhandtag
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Användningsområden
- För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.