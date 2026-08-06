Den kraftfulla två-motoriga NT 50/2 Me Classic är en våt och torrsugare som avlägsnar vätskor, grov smuts och damm helt problemfritt på nolltid. Modeller är utrustad med en 50 liters behållare med robust kvalitet och flexibelt handhavande. Handtaget man förflyttar den med i kombination med en extra robust ram med metallhjul gör maskinen väldigt mobil och lätt att flytta. Den har Kärchers välbeprövade filterteknik samt Easy Service Concept.