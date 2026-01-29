Grovdammsugare för vått och torrt NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic är en robust, kraftfull och lättanvänd våt- och torrsugare med två motorer och en 70 liters behållare för grov smuts och vätskor.
Med sin 70-litersbehållare kan dubbelmotorn NT 70/2 Me Classic våt- och torrdammsugare dammsuga stora mängder våt och grov smuts. Med sin höga sugkraft och högeffektiva patronfilter gör dammsugaren lätt arbete av alla typer av damm, vätskor och grov smuts. Dessutom är den robusta dammsugaren utrustad med en praktisk avloppsslang. Dammsugaren erbjuder enastående rörlighet tack vare skjuthandtaget och extremt robust chassi med hjul i metall.
Egenskaper och fördelar
Robust och enkel att transportera
Utmärkt uppsugningsförmåga
Bekvämt underhåll
Uppsugning utan filterpåsar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|2 x 53
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Behållarkapacitet (l)
|70
|Behållarmaterial
|Rostfritt stål
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 2300
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|76
|Färg
|Silver
|Vikt utan tillbehör (kg)
|18,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|26
|Mått (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Patronfilter: Papper
- Tömningsslang
- Behållare i rostfritt stål
- Körhandtag
Användningsområden
- För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.