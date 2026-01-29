Med sin 70-litersbehållare kan dubbelmotorn NT 70/2 Me Classic våt- och torrdammsugare dammsuga stora mängder våt och grov smuts. Med sin höga sugkraft och högeffektiva patronfilter gör dammsugaren lätt arbete av alla typer av damm, vätskor och grov smuts. Dessutom är den robusta dammsugaren utrustad med en praktisk avloppsslang. Dammsugaren erbjuder enastående rörlighet tack vare skjuthandtaget och extremt robust chassi med hjul i metall.