Kärchers NT 30/1 Ap Te H säkerhetsdammsugare imponerar med sitt HEPA-H 13 planfilter tillverkat av glasfibermaterial. Detta gör den idealisk för att extrahera mycket farliga och cancerframkallande typer av damm i dammklass H, såsom asbest, bly och mögel, som ofta förekommer i verkstäder och ännu mer på byggarbetsplatser vid renoveringsarbeten. Dammsugaren garanterar en filtreringseffektivitet på 99,995 % och hanterar enkelt borttagning av fint damm med sin kraftfulla turbin. Tack vare det integrerade elverktygsuttaget med automatisk start och det antistatiska systemet (med ledande tillbehör) är den idealisk för direktutsug från dammproducerande elverktyg. Den höga sugkraften gör att dammsugaren kan användas i en mängd olika applikationer, såsom slip- och renoveringsarbeten, montering eller installationsarbeten, borttagning av vätskor eller utsug från maskiner och system. Eftersom dammsugaren är utrustad med en slitstark gummibelagd elkabel är den särskilt lämpad för användning på byggarbetsplatser och vid renoveringsarbeten.