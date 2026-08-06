Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H säkerhetsdammsugare med garanterad filtreringseffektivitet på 99,995 %. Perfekt för att suga upp mycket farligt och cancerframkallande damm (dammklass H).
Kärchers NT 30/1 Ap Te H säkerhetsdammsugare imponerar med sitt HEPA-H 13 planfilter tillverkat av glasfibermaterial. Detta gör den idealisk för att extrahera mycket farliga och cancerframkallande typer av damm i dammklass H, såsom asbest, bly och mögel, som ofta förekommer i verkstäder och ännu mer på byggarbetsplatser vid renoveringsarbeten. Dammsugaren garanterar en filtreringseffektivitet på 99,995 % och hanterar enkelt borttagning av fint damm med sin kraftfulla turbin. Tack vare det integrerade elverktygsuttaget med automatisk start och det antistatiska systemet (med ledande tillbehör) är den idealisk för direktutsug från dammproducerande elverktyg. Den höga sugkraften gör att dammsugaren kan användas i en mängd olika applikationer, såsom slip- och renoveringsarbeten, montering eller installationsarbeten, borttagning av vätskor eller utsug från maskiner och system. Eftersom dammsugaren är utrustad med en slitstark gummibelagd elkabel är den särskilt lämpad för användning på byggarbetsplatser och vid renoveringsarbeten.
Egenskaper och fördelar
Säkerhetsdammsugare i dammklass H
- Elektronisk övervakning av luftflödet.
- Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
- Ökad användarsäkerhet.
- Avledning av elektrostatisk laddning.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Semi-automatisk filterrengöring
- Optimal filterrengöringseffektivitet med en knapptryckning.
- Möjliggör konsekvent hög filterprestanda och sugkraft.
- Leder till tidsbesparingar och längre livslängd för filtret.
Eluttag med automatisk strömbrytare
Förvaring av flexibel slang och elkabel
Löstagbart filterkassett
Praktiskt tillbehörsförvaring
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|30
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|70
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17
|Mått (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Följande ingår
- Säkerhetsfilterpåse: 1 Del(ar)
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Stål, förkromat
- Böj: elektriskt ledande
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 300 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Planfilter: HEPA-13 (H13)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Filterrengöring: Semi-automatisk filterrengöring
- Dammklass: H
- Behållarmaterial: Plast
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Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass H för säkert avlägsnande av hälsofarligt och/eller cancerframkallande damm
- För dammsugning av fint damm och grov smuts
- För dammsugning av vätskor och våt smuts