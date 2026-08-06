Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te H
Med en garanterad filtreringseffekt på 99,995 % är grovdammsugaren för vått och torrt 30/1 Tact Te H förstahandsvalet för att avlägsna hälsofarligt damm i dammklass H.
I samband med renoveringsarbeten i gamla byggnader vet man aldrig riktigt vad man kan förvänta sig. Vid denna typ av arbete frigörs ofta asbest tillsammans med andra ämnen som är hälsofarliga och/eller cancerframkallande och som måste avlägsnas omedelbart. Med NT 30/1 Tact Te H har du den perfekta grovdammsugaren för vått och torrt för att hantera denna uppgift. Med sitt extremt kompakta och ytterst mobila utförande tar den inte enbart hänsyn till externa grundläggande förhållanden, utan har även testats och godkänts för alla dammtyper i H-klassen. Tack vare den innovativa dubbla filtreringsfunktionen kan farligt damm fångas upp med hjälp av en säkerhetsfilterpåse. Den innebär även att stora mängder av mindre farligt damm kan sugas upp direkt i behållaren på 30 liter. Det är här som det ytterligare förbättrade och högeffektiva Tact-filterrengöringssystemet används. Det gör att maskinen uppnår en garanterad filtreringseffekt på 99,995 %. Ett praktiskt strömuttag med autostart, liksom den fullständigt antistatiska utformningen med ledande tillbehör rundar av det smarta konceptet för vår NT 30/1 Tact Te H.
Egenskaper och fördelar
Filtreringssystem med H-filter och Tact filterrengöringssystem
- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.
Uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519
- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.
Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknik
- Garanterar maximal sugkraft och filterkapacitet.
- Optimal, behovsanpassad frekvens för filterrengöring.
- Minimerad bullernivå.
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
- Ökad användarsäkerhet.
- Avledning av elektrostatisk laddning.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
- Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
- Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
- Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Säkerhetsdammsugare i dammklass H
- Elektronisk övervakning av luftflödet.
- Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|30
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|19,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Följande ingår
- Säkerhetsfilterpåse: 1 Del(ar)
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Planfilter: PTFE HEPA
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Filterrengöring: Sensorstyrd, behovsanpassad Tact-filterrengöring
- Behållarmaterial: Plast
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Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass H för säkert avlägsnande av hälsofarligt och/eller cancerframkallande damm
- För dammsugning av fint damm och grov smuts