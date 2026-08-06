I samband med renoveringsarbeten i gamla byggnader vet man aldrig riktigt vad man kan förvänta sig. Vid denna typ av arbete frigörs ofta asbest tillsammans med andra ämnen som är hälsofarliga och/eller cancerframkallande och som måste avlägsnas omedelbart. Med NT 30/1 Tact Te H har du den perfekta grovdammsugaren för vått och torrt för att hantera denna uppgift. Med sitt extremt kompakta och ytterst mobila utförande tar den inte enbart hänsyn till externa grundläggande förhållanden, utan har även testats och godkänts för alla dammtyper i H-klassen. Tack vare den innovativa dubbla filtreringsfunktionen kan farligt damm fångas upp med hjälp av en säkerhetsfilterpåse. Den innebär även att stora mängder av mindre farligt damm kan sugas upp direkt i behållaren på 30 liter. Det är här som det ytterligare förbättrade och högeffektiva Tact-filterrengöringssystemet används. Det gör att maskinen uppnår en garanterad filtreringseffekt på 99,995 %. Ett praktiskt strömuttag med autostart, liksom den fullständigt antistatiska utformningen med ledande tillbehör rundar av det smarta konceptet för vår NT 30/1 Tact Te H.