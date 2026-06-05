En behållare på 50 liter med reglerbart skjuthandtag och tömningsslang gör vår grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te H idealisk för att på ett säkert sätt avlägsna hälsofarligt eller cancerframkallande damm, i synnerhet i industrimiljöer. Maskinen har testats och godkänts för alla (utan undantag) typer av damm i dammklass H, inklusive asbestdamm, och hjälper därmed till med att på ett tillförlitligt sätt skydda användare och andra personer som är utsatta för hälsorisker. Med det nya dubbla filtreringssystemet är det dock inte endast möjligt att fånga upp farligt damm med hjälp av säkerhetsfilterpåsen, utan även stora mängder mindre farligt damm som kan sugas upp direkt i behållaren. Det är här som det ytterligare förbättrade och högeffektiva Tact-filterrengöringssystemet används. NT 50/1 Tact Te H är även försedd med ett strömuttag med autostart-funktion liksom det fullständiga antistatiska systemet inklusive ledande tillbehör.