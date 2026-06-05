Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te H
Licensierad för bekämpning av asbest och många andra användningsområden: Grovdammsugaren för vått och torrt 50/1 Tact Te H med en behållare på 50 liter för uppsugning av farligt damm i dammklass H.
En behållare på 50 liter med reglerbart skjuthandtag och tömningsslang gör vår grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te H idealisk för att på ett säkert sätt avlägsna hälsofarligt eller cancerframkallande damm, i synnerhet i industrimiljöer. Maskinen har testats och godkänts för alla (utan undantag) typer av damm i dammklass H, inklusive asbestdamm, och hjälper därmed till med att på ett tillförlitligt sätt skydda användare och andra personer som är utsatta för hälsorisker. Med det nya dubbla filtreringssystemet är det dock inte endast möjligt att fånga upp farligt damm med hjälp av säkerhetsfilterpåsen, utan även stora mängder mindre farligt damm som kan sugas upp direkt i behållaren. Det är här som det ytterligare förbättrade och högeffektiva Tact-filterrengöringssystemet används. NT 50/1 Tact Te H är även försedd med ett strömuttag med autostart-funktion liksom det fullständiga antistatiska systemet inklusive ledande tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Filtreringssystem med H-filter och Tact filterrengöringssystem
- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.
Uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519
- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.
Sensorstyrt filterrengöringssystem med Tact-teknik
- Garanterar maximal sugkraft och filterkapacitet.
- Optimal, behovsanpassad frekvens för filterrengöring.
- Minimerad bullernivå.
Komplett antistatiskt system med ledande tillbehör
- Ökad användarsäkerhet.
- Avledning av elektrostatisk laddning.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning.
Eluttag med automatisk strömbrytare
- Elverktyg ansluts enkelt till dammsugaren.
- Enkel användning tack vare automatisk start-/stoppfunktion.
- Energieffektiv: dammsugaren stängs av automatiskt.
Säkerhetsdammsugare i dammklass H
- Elektronisk övervakning av luftflödet.
- Säkerställer rena och säkra arbetsplatser.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|50
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|19,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|25,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Följande ingår
- Säkerhetsfilterpåse: 1 Del(ar)
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: elektriskt ledande
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Böj: elektriskt ledande
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Tömningsslang
- Planfilter: PTFE HEPA
- Körhandtag
- PE-plastpåse för dammfri avfallshantering: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatiskt system
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
- Filterrengöring: Sensorstyrd, behovsanpassad Tact-filterrengöring
- Dammklass: H
- Behållarmaterial: Plast
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Användningsområden
- Säkerhetsdammsugare för dammklass H för säkert avlägsnande av hälsofarligt och/eller cancerframkallande damm
- För dammsugning av fint damm och grov smuts