Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 K
Tack vare avloppspumpen och Geka-anslutningen är den våt- och torrsugaren NT 50/1 K idealisk för snabb borttagning av stora mängder vätska inom bygg eller industri.
Oavsett om det är på byggarbetsplatser eller i industriella anläggningar är våt- och torrdammsugaren NT 50/1 K från Kärcher speciellt utformad för snabb borttagning av stora vattenmängder. Tack vare sin kraftfulla avloppspump kan den hantera mer än 300 liter smutsvatten per minut, inklusive grov smuts upp till en partikelstorlek av 20 millimeter. Den standardiserade Geka-kopplingen säkerställer dess kompatibilitet med detta allmänt använda kopplingssystem för vattenslangar. Turbinen och avloppspumpen skyddas mot skador eller blockeringar av effektiva grovsmutsfilter för att förhindra att små delar, stenar, löv eller byggmaterialrester sugas in. Metallstyrhjul på den robusta 50-litersbehållaren och ett justerbart handtag säkerställer hög mobilitet och enkel transport av dammsugaren NT 50/1 K från fordonet till användningsplatsen och tillbaka igen.
Egenskaper och fördelar
Integrerad smutsvattenpumpStora mängder vatten kan tömmas ut via tömningspumpen för att möjliggöra kontinuerlig användning.
Integrerad smutsfilterkorg för att skydda pumpenSkyddar avloppspumpen mot blockeringar från stenar, löv eller träbitar.
Luftventil för reglering av sugkraftVentilen monteras mellan slangen och böjen. Möjliggör synkronisering av vattenflödet mellan dammsugaren och pumpen.
Tömningsslang
- Ventilen monteras mellan slangen och böjen.
- För bekväm avtappning av kvarvarande restmängder av vätskor.
Integrerad smutsfilterkorg för att skydda pumpen
- Skyddar turbinen från skador orsakade av grov smuts och smådelar.
Högkvalitativa tillbehör
- Oljeresistent sugslang
- Adv. Golvmunstycke
- Justerbart handtag
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar)
|273
|Behållarkapacitet (l)
|50
|Anslutningseffekt (W)
|1200
|Effekt utkastarpump (W)
|1100
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 40
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|67
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|28
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|32,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Typ av sugslang: Oljeresistent
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Filterkorg
- Körhandtag
Standardutrustning
- Tömningsslang
- Integrerad tömningspump
- Säkerhetsklass: I
Videos
Användningsområden
- Byggarbetsplatser
- Industri