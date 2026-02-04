Oavsett om det är på byggarbetsplatser eller i industriella anläggningar är våt- och torrdammsugaren NT 50/1 K från Kärcher speciellt utformad för snabb borttagning av stora vattenmängder. Tack vare sin kraftfulla avloppspump kan den hantera mer än 300 liter smutsvatten per minut, inklusive grov smuts upp till en partikelstorlek av 20 millimeter. Den standardiserade Geka-kopplingen säkerställer dess kompatibilitet med detta allmänt använda kopplingssystem för vattenslangar. Turbinen och avloppspumpen skyddas mot skador eller blockeringar av effektiva grovsmutsfilter för att förhindra att små delar, stenar, löv eller byggmaterialrester sugas in. Metallstyrhjul på den robusta 50-litersbehållaren och ett justerbart handtag säkerställer hög mobilitet och enkel transport av dammsugaren NT 50/1 K från fordonet till användningsplatsen och tillbaka igen.