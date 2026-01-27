Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact
Kraftiga, hållbara komponenter, hög sugeffekt: NT 30/1 Tact grovdammsugare för vått och torrt med det innovativa filterrengöringssystemet Tact och 30-litersbehållare, skyddslist och länkhjul i metall.
För snabb, effektiv rengöring av maskiner, fordon, verkstäder och byggarbetsplatser: Kärchers NT 30/1 Tact grovdammsugare för vått och torrt är en universalmaskin för professionell användning i olika branscher. Den kompakta universaldammsugaren är utrustat med det imponerande filterrengöringssystemet Tact och ett fuktbeständigt planfilter (PES) för dammfri uppsamling av stora mängder fint damm under långa arbetspass. Smuts och vätskor samlas enkelt upp i en kraftig 30-litersbehållare, utrustad med skyddslista och kraftiga länkhjul i metall. Enkel hantering och drift via maskinens nya, centralt placerade reglage gör arbetet mycket smidigare. Maskinen levereras komplett med nyutvecklade, kraftigt förbättrade tillbehör som bekvämt kan förvaras i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör. Gummibeklädda ytor och fästalternativ innebär att verktyg och lådor kan placeras eller fästas på maskinens plana överdel, utan att halka av.
Egenskaper och fördelar
Kraftig behållare med skyddslist och länkhjul i metallKraftiga länkhjul i metall garanterar god manövreringsförmåga och obehindrad framkomlighet på byggarbetsplatser. Den kraftiga behållaren skyddar maskinen från slag och stötar.
Förvaring av flexibel slang och elkabelMöjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter. Elkabeln förvaras alltid säkert vid transport.
Löstagbart filterkassettDet löstagbara filterhuset gör att demontering och byte av filter alltid sker dammfritt. Det är omöjligt att montera planfiltret fel.
Centralt reglage
- Bekväm omkoppling via centralt reglage.
Tact automatiskt filterrengöringssystem
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2.5 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Tact automatiskt filterrengöringssystem
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: II
- Länkhjul med broms