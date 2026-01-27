För snabb, effektiv rengöring av maskiner, fordon, verkstäder och byggarbetsplatser: Kärchers NT 30/1 Tact grovdammsugare för vått och torrt är en universalmaskin för professionell användning i olika branscher. Den kompakta universaldammsugaren är utrustat med det imponerande filterrengöringssystemet Tact och ett fuktbeständigt planfilter (PES) för dammfri uppsamling av stora mängder fint damm under långa arbetspass. Smuts och vätskor samlas enkelt upp i en kraftig 30-litersbehållare, utrustad med skyddslista och kraftiga länkhjul i metall. Enkel hantering och drift via maskinens nya, centralt placerade reglage gör arbetet mycket smidigare. Maskinen levereras komplett med nyutvecklade, kraftigt förbättrade tillbehör som bekvämt kan förvaras i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör. Gummibeklädda ytor och fästalternativ innebär att verktyg och lådor kan placeras eller fästas på maskinens plana överdel, utan att halka av.