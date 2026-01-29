Grovdammsugare för vått och torrt NT 30/1 Tact Te
Hantverkarens favorit bland våt- och torrdammsugare: Kärchers NT 30/1 Tact Te med eluttag (automatisk strömbrytare) och Tact filterrengöring för oavbruten användning.
Dagliga, tuffa arbetsuppgifter på byggarbetsplatser och i verkstäder ställer höga krav på såväl hantverkare som utrustning. Vår NT 30/1 Tact Te grovdammsugare för vått och torrt uppfyller dessa krav på bästa möjliga sätt. Den här kompakta experten på fint damm är utrustad med en stadig 30-litersbehållare med kraftiga länkhjul i metall och skyddslist samt det beprövade filterrengöringssystemet Tact, vilket garanterar avbrottsfri uppsamling av stora mängder partiklar under krävande förhållanden. Ett fuktbeständigt planfilter (PES) bidrar också till en dammfri arbetsmiljö. Hantverkare och andra användare kommer att uppskatta dess användarvänlighet och enkla suginställningar, tack vare ett nyutvecklat reglage och steglös varvtalsreglering. Maskinen är fullt utrustad med nyutvecklade, kraftigt förbättrade tillbehör som förvaras i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör. Enklare att arbeta med elverktyg tack vare eluttaget med automatisk strömbrytare.
Egenskaper och fördelar
Tact automatiskt filterrengöringssystem
Verktygshylsa med luftventil och fäste av gummi.
Eluttag med automatisk strömbrytare
Praktisk sidoförvaring för fogmunstycke och verktygshylsa.
- Den integrerade förvaringen garanterar att samtliga tillbehör förvaras på ett sådant sätt att de inte försvinner, och alltid är nära till hands.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|30
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|18
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Tact automatiskt filterrengöringssystem
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms