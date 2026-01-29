Dagliga, tuffa arbetsuppgifter på byggarbetsplatser och i verkstäder ställer höga krav på såväl hantverkare som utrustning. Vår NT 30/1 Tact Te grovdammsugare för vått och torrt uppfyller dessa krav på bästa möjliga sätt. Den här kompakta experten på fint damm är utrustad med en stadig 30-litersbehållare med kraftiga länkhjul i metall och skyddslist samt det beprövade filterrengöringssystemet Tact, vilket garanterar avbrottsfri uppsamling av stora mängder partiklar under krävande förhållanden. Ett fuktbeständigt planfilter (PES) bidrar också till en dammfri arbetsmiljö. Hantverkare och andra användare kommer att uppskatta dess användarvänlighet och enkla suginställningar, tack vare ett nyutvecklat reglage och steglös varvtalsreglering. Maskinen är fullt utrustad med nyutvecklade, kraftigt förbättrade tillbehör som förvaras i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör. Enklare att arbeta med elverktyg tack vare eluttaget med automatisk strömbrytare.