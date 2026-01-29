Grovdammsugare för vått och torrt NT 40/1 Tact Te
Kompakt och enkel att transportera: NT 40/1 Tact Te grovdammsugare för vått och torrt med Tact filterrengöringssystem och 40-litersbehållare med skyddslist för lång, oavbruten användning.
Vår NT 40/1 Tact Te våt- och torrdammsugare är den idealiska maskinen för den som lägger lika stor vikt vid en behållare med hög kapacitet som vid hög mobilitet. Dess kraftiga 40-litersbehållare, som enkelt klarar alla sorters damm och smuts, från fina till grova partiklar, samt vätskor är också försedd med en skyddslist och hållbara länkhjul i metall. Långa, avbrottsfria arbetspass – när som helst – tack vare det enastående filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES). Den nya, centralt placerade reglage för val av suginställning, steglös varvtalsreglering och ett integrerat eluttag är en garanti för bekväm användning. Maskinens kompakta mått förenklar vid hantering och transport, och ett snabbmonterat, ergonomiskt utformat körhandtag finns som tillval. Användare i produktionslokaler, verkstäder eller ute på externa jobb kommer alla att ha nytta av det omfattande, nyutvecklade sortimentet av tillbehör som kan förvaras säkert i eller på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Sugslangsanslutning i maskinhuvudetSugslangsanslutningen i maskinhuvudet möjliggör användning av en behållare med större kapacitet. Enkel tömning av behållaren genom anslutning av slang och maskinhuvud.
Förvaringsställ och fästmöjligheterGummiklädda ytor gör att verktygslådor kan placeras på det plana maskinhuvudet utan att glida av. Transportöglor underlättar säker fixering med vanliga spännband.
Körhandtag (tillval)Det extra körhandtaget (tillval) kan snabbt och enkelt monteras för bekväm transport till användningsplatsen.
Fuktbeständigt planfilter (PES)
- Planfiltret (PES) i dammklass M tar effektivt upp 99,9 % av alla partiklar.
- PES-filtret behöver inte bytas, oavsett om maskinen används för torr- eller våtsugning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarkapacitet (l)
|40
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|14,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|19
|Mått (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 655
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
Standardutrustning
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Tact automatiskt filterrengöringssystem
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms