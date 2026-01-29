Vår NT 40/1 Tact Te våt- och torrdammsugare är den idealiska maskinen för den som lägger lika stor vikt vid en behållare med hög kapacitet som vid hög mobilitet. Dess kraftiga 40-litersbehållare, som enkelt klarar alla sorters damm och smuts, från fina till grova partiklar, samt vätskor är också försedd med en skyddslist och hållbara länkhjul i metall. Långa, avbrottsfria arbetspass – när som helst – tack vare det enastående filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES). Den nya, centralt placerade reglage för val av suginställning, steglös varvtalsreglering och ett integrerat eluttag är en garanti för bekväm användning. Maskinens kompakta mått förenklar vid hantering och transport, och ett snabbmonterat, ergonomiskt utformat körhandtag finns som tillval. Användare i produktionslokaler, verkstäder eller ute på externa jobb kommer alla att ha nytta av det omfattande, nyutvecklade sortimentet av tillbehör som kan förvaras säkert i eller på maskinen.