Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L
Den professionella grovdammsugaren för vått och torrt NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl. a en 50-litersbehållare med justerbart körhandtag, tömningsslang och integrerat eluttag.
Fint damm, grovsmuts och vätskor: vår grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te är helt enkelt ostoppbar. Dess skyddslistförsedda 50-litersbehållare med länkhjul i metall, oljebeständig tömningsslang och ett justerbart körhandtag, gör den idealisk för rengöring av arbetsutrymmen och maskiner vid produktionsanläggningar, i verkstäder och på byggarbetsplatser. Den är avsedd för våra mest krävande industri- och byggkunder som kräver professionella maskiner och uppskattar avbrottsfri, dammfri drift i sitt dagliga arbete. Detta garanteras bland annat av det beprövade filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES). Ett integrerat eluttag med automatisk strömbrytare gör det enklare att arbeta med elverktyg. Det nya, centralt placerade reglaget förenklar valet av suginställning, och varvtalet justeras steglöst via ett separat reglage. Ett omfattande utbud av nyutvecklade tillbehör medföljer som standard och förvaras bekvämt i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör.
Egenskaper och fördelar
Justerbart ergonomiskt körhandtagEtt snabblås gör att det justerbara körhandtaget snabbt kan anpassas till användarens storlek. Körhandtaget kan enkelt fällas för att spara utrymme när maskinen förvaras.
Oljebeständig tömningsslangOljebeständig integrerad tömningsslang för enkel tömning av vätskor.
Brett golvmunstycke med snabbt utbytbara insatser.Golvmunstycke med borstlist och gummilister. Smidig omkoppling mellan våt- och torrdammsugning.
Centralt reglage
- Bekväm omkoppling via centralt reglage.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behållarvolym (l)
|50
|Behållarmaterial
|Plast
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1380
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|7,5
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|18,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|24
|Mått (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Följande ingår
- Sugslangens längd: 4 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 2 Del(ar)
- Sugrörens längd: 550 mm
- Material i sugrör: Rostfritt stål
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
- Fogmunstycke
- Anslutningsmuff för elverktyg
- Tömningsslang (oljebeständig)
- Planfilter: PES med PTFE-beläggning
- Körhandtag
Standardutrustning
- Dammklass: L
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
- Antistatisk förberedd
- Filterrengöring: Tact automatiskt filterrengöringssystem
- Robust stötfångare
- Säkerhetsklass: I
- Länkhjul med broms
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Användningsområden
- Lämplig för våt- och torrdammsugning