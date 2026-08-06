Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L

Den professionella grovdammsugaren för vått och torrt NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl. a en 50-litersbehållare med justerbart körhandtag, tömningsslang och integrerat eluttag.

Fint damm, grovsmuts och vätskor: vår grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te är helt enkelt ostoppbar. Dess skyddslistförsedda 50-litersbehållare med länkhjul i metall, oljebeständig tömningsslang och ett justerbart körhandtag, gör den idealisk för rengöring av arbetsutrymmen och maskiner vid produktionsanläggningar, i verkstäder och på byggarbetsplatser. Den är avsedd för våra mest krävande industri- och byggkunder som kräver professionella maskiner och uppskattar avbrottsfri, dammfri drift i sitt dagliga arbete. Detta garanteras bland annat av det beprövade filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES). Ett integrerat eluttag med automatisk strömbrytare gör det enklare att arbeta med elverktyg. Det nya, centralt placerade reglaget förenklar valet av suginställning, och varvtalet justeras steglöst via ett separat reglage. Ett omfattande utbud av nyutvecklade tillbehör medföljer som standard och förvaras bekvämt i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L: Justerbart ergonomiskt körhandtag
Justerbart ergonomiskt körhandtag
Ett snabblås gör att det justerbara körhandtaget snabbt kan anpassas till användarens storlek. Körhandtaget kan enkelt fällas för att spara utrymme när maskinen förvaras.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L: Oljebeständig tömningsslang
Oljebeständig tömningsslang
Oljebeständig integrerad tömningsslang för enkel tömning av vätskor.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L: Brett golvmunstycke med snabbt utbytbara insatser.
Brett golvmunstycke med snabbt utbytbara insatser.
Golvmunstycke med borstlist och gummilister. Smidig omkoppling mellan våt- och torrdammsugning.
Centralt reglage
  • Bekväm omkoppling via centralt reglage.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftflöde (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Behållarvolym (l) 50
Behållarmaterial Plast
Anslutningseffekt (W) Max. 1380
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 68
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 18,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 24
Mått (L × B × H) (mm) 640 x 370 x 1045

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 4 m
  • Böj: Plast
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Rostfritt stål
  • Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Anslutningsmuff för elverktyg
  • Tömningsslang (oljebeständig)
  • Planfilter: PES med PTFE-beläggning
  • Körhandtag

Standardutrustning

  • Dammklass: L
  • Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
  • Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg
  • Antistatisk förberedd
  • Filterrengöring: Tact automatiskt filterrengöringssystem
  • Robust stötfångare
  • Säkerhetsklass: I
  • Länkhjul med broms
Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L
Grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te L
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Användningsområden
  • Lämplig för våt- och torrdammsugning
Tillbehör