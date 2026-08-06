Fint damm, grovsmuts och vätskor: vår grovdammsugare för vått och torrt NT 50/1 Tact Te är helt enkelt ostoppbar. Dess skyddslistförsedda 50-litersbehållare med länkhjul i metall, oljebeständig tömningsslang och ett justerbart körhandtag, gör den idealisk för rengöring av arbetsutrymmen och maskiner vid produktionsanläggningar, i verkstäder och på byggarbetsplatser. Den är avsedd för våra mest krävande industri- och byggkunder som kräver professionella maskiner och uppskattar avbrottsfri, dammfri drift i sitt dagliga arbete. Detta garanteras bland annat av det beprövade filterrengöringssystemet Tact och det fuktbeständiga planfiltret (PES). Ett integrerat eluttag med automatisk strömbrytare gör det enklare att arbeta med elverktyg. Det nya, centralt placerade reglaget förenklar valet av suginställning, och varvtalet justeras steglöst via ett separat reglage. Ett omfattande utbud av nyutvecklade tillbehör medföljer som standard och förvaras bekvämt i ett integrerat förvaringsutrymme för sugslang och tillbehör.