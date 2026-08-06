Utrustad med en bekväm UHP pistol, vår HD 9/100-4 Cage Adv ultrahögtryckstvätt ur vår UHP kompaktklass avlägsnar på ett imponerande enkelt sätt även den mest hårt sittande smutsen som till exempel kan förekomma i byggindustrin eller i olika industriella miljöer. Själva hjärtat på maskinen är den kraftiga WOMA pumpen med hög volymeffekt. Den garanterar bästa rengöringsresultat genom ett stabilt arbetstryck på 1000 bar och enbart en förbrukning på 900 liter vatten per timma.