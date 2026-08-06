Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Adv
Avlägsnar den mest envisa smuts: den mångsidiga HD 9/100-4 Cage Adv ultrahögtryckstvätten med en UHP pistol, 1000 bars arbetstryck och en låg vattenkonsumption på 900 l/h.
Utrustad med en bekväm UHP pistol, vår HD 9/100-4 Cage Adv ultrahögtryckstvätt ur vår UHP kompaktklass avlägsnar på ett imponerande enkelt sätt även den mest hårt sittande smutsen som till exempel kan förekomma i byggindustrin eller i olika industriella miljöer. Själva hjärtat på maskinen är den kraftiga WOMA pumpen med hög volymeffekt. Den garanterar bästa rengöringsresultat genom ett stabilt arbetstryck på 1000 bar och enbart en förbrukning på 900 liter vatten per timma.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull industriell högtryckspumpKolv tillverkad av karbid för en lång livslängd. Underhållsvänlig design som gör byten av slitdelar som ventiler, tätningar och kolvar enkelt. Central ventildesign för hög volymetrisk effektivitet.
Ergonomisk blästringspistolLåg vikt och ergonomiskt utformat handtag för smidig användning. Minskade utlösningskrafter för arbete utan ansträngning.
TryckavlastningsventilTryckavlastningsventilen minskar trycket i slangen, så att den förblir flexibel när spolhandtaget är stängt. Förhindrar plötsliga rekyler för användaren, eftersom trycket byggs upp långsamt när du drar i spolhandtaget.
Utmärkt mobilitet
- Stora hjul och en optimal tyngdpunkt säkerställer en hög grad av rörlighet för maskinen – trots dess storlek.
- Den praktiska krankroken möjliggör enkel transport, även i tuff terräng.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetstryck (bar/MPa)
|1000 / 100
|Flödeshastighet (l/h)
|978
|Inloppstemperatur (°C)
|45
|Bränsle
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|35
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pump typ
|Vevaxel
|Vikt utan tillbehör (kg)
|385
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|376,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|380
|Mått (L × B × H) ( )
|1385 x 790 x 1090
Följande ingår
- Spolhandtag: UHP spolhandtag (Dry Shut)
- Spolrör i rostfritt stål: 750 mm
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Säkerhetsventil
- Timräknare