Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic

HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt sticker ut tack vare ett arbetstryck på 1 000 bar, en flödeshastighet på 900 l/timme och ett bypass-spolhandtag. Avlägsnar även extremt envis smuts.

Idealisk för universell användning inom byggindustrin och andra industriella tillämpningar: Vår mångsidiga HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt från kompaktklass UPH. I hjärtat av maskinen finns en extremt kraftfull industriell högtryckspump från WOMA med hög volymetrisk effektivitet. HD 9/100-4 är utrustad med ett bypass-spolhandtag och har ett arbetstryck på 1 000 bar och en flödeshastighet på 900 l vatten per timme. Avlägsnar även den mest envisa smuts snabbt och pålitligt.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic: Kraftfull industriell högtryckspump
Kraftfull industriell högtryckspump
Kolv tillverkad av karbid för en lång livslängd. Underhållsvänlig design som gör byten av slitdelar som ventiler, tätningar och kolvar enkelt. Central ventildesign för hög volymetrisk effektivitet.
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic: Användarvänligt WOMA-spolhandtag
Användarvänligt WOMA-spolhandtag
Låg vikt och ergonomiskt utformat handtag för smidig användning. Minskade utlösningskrafter för arbete utan ansträngning.
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic: Slitstark och robust
Slitstark och robust
Låga drift- och servicekostnader. Förhindrar plötsliga rekyler för användaren, eftersom trycket byggs upp långsamt när du drar i spolhandtaget.
Utmärkt mobilitet
  • Stora hjul och en optimal tyngdpunkt säkerställer en hög grad av rörlighet för maskinen – trots dess storlek.
  • Den praktiska krankroken möjliggör enkel transport, även i tuff terräng.
Specifikationer

Tekniska data

Arbetstryck (bar/MPa) 1000 / 100
Flödeshastighet (l/h) 980
Inloppstemperatur (°C) 45
Bränsle Elektrisk
Motoreffekt (kW) 35
Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Pump typ Vevaxel
Vikt utan tillbehör (kg) 378
Vikt (med tillbehör) (kg) 392
Vikt inkl. förpackning (kg) 395,5
Mått (L × B × H) ( ) 1395 x 789 x 1088

Följande ingår

  • Spolhandtag: UHP spolhandtag (Dump Gun)
  • Spolrör i rostfritt stål: 750 mm
  • Flatstrålemunstycke

Standardutrustning

  • Högtrycksslangens längd: 20 m
  • Säkerhetsventil
  • Timräknare
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
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Användningsområden
  • Byggnation
  • Industri
  • Transport
Tillbehör