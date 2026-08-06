Idealisk för universell användning inom byggindustrin och andra industriella tillämpningar: Vår mångsidiga HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt från kompaktklass UPH. I hjärtat av maskinen finns en extremt kraftfull industriell högtryckspump från WOMA med hög volymetrisk effektivitet. HD 9/100-4 är utrustad med ett bypass-spolhandtag och har ett arbetstryck på 1 000 bar och en flödeshastighet på 900 l vatten per timme. Avlägsnar även den mest envisa smuts snabbt och pålitligt.