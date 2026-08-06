Högtryckstvätt HD 9/100-4 Cage Classic
HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt sticker ut tack vare ett arbetstryck på 1 000 bar, en flödeshastighet på 900 l/timme och ett bypass-spolhandtag. Avlägsnar även extremt envis smuts.
Idealisk för universell användning inom byggindustrin och andra industriella tillämpningar: Vår mångsidiga HD 9/100-4 Cage Classic ultra högtryckstvätt från kompaktklass UPH. I hjärtat av maskinen finns en extremt kraftfull industriell högtryckspump från WOMA med hög volymetrisk effektivitet. HD 9/100-4 är utrustad med ett bypass-spolhandtag och har ett arbetstryck på 1 000 bar och en flödeshastighet på 900 l vatten per timme. Avlägsnar även den mest envisa smuts snabbt och pålitligt.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull industriell högtryckspumpKolv tillverkad av karbid för en lång livslängd. Underhållsvänlig design som gör byten av slitdelar som ventiler, tätningar och kolvar enkelt. Central ventildesign för hög volymetrisk effektivitet.
Användarvänligt WOMA-spolhandtagLåg vikt och ergonomiskt utformat handtag för smidig användning. Minskade utlösningskrafter för arbete utan ansträngning.
Slitstark och robustLåga drift- och servicekostnader. Förhindrar plötsliga rekyler för användaren, eftersom trycket byggs upp långsamt när du drar i spolhandtaget.
Utmärkt mobilitet
- Stora hjul och en optimal tyngdpunkt säkerställer en hög grad av rörlighet för maskinen – trots dess storlek.
- Den praktiska krankroken möjliggör enkel transport, även i tuff terräng.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetstryck (bar/MPa)
|1000 / 100
|Flödeshastighet (l/h)
|980
|Inloppstemperatur (°C)
|45
|Bränsle
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|35
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pump typ
|Vevaxel
|Vikt utan tillbehör (kg)
|378
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|392
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|395,5
|Mått (L × B × H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Följande ingår
- Spolhandtag: UHP spolhandtag (Dump Gun)
- Spolrör i rostfritt stål: 750 mm
- Flatstrålemunstycke
Standardutrustning
- Högtrycksslangens längd: 20 m
- Säkerhetsventil
- Timräknare
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Användningsområden
- Byggnation
- Industri
- Transport