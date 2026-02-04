Den kostnadseffektiva lösningen för uppgradering av befintliga kallvattentvättar: vår varmvattenberedare HG 43 är kompatibel med alla högtryckstvättar på marknaden, oavsett om det är en Kärcher-maskin eller inte. Ålder och prestanda är ovidkommande här. Användning av varmt vatten för högtrycksrengöring sparar på rengöringsmedel, ökar markant rengöringshastigheten och förbättrar rengöringsresultaten, särskilt vid borttagning av fet och oljig smuts samt beläggningar. Dessutom kan arbetstrycket minskas för att skydda känsliga ytor samtidigt som samma rengöringsprestanda behålls. Den tekniskt avancerade brännartekniken med 43 kW effekt säkerställer hög effektivitet med låga utsläppsvärden. Vår beprövade säkerhetsteknik med säkerhetsblock med tryckbrytare, skydd mot vattenbrist samt integrerat Soft Damping System för att skydda värmeslingan från vibrationer säkerställer en lång livslängd. Alla maskinkomponenter är utformade för långvarig användning, medan en stabil rörram också möjliggör användning under tuffare förhållanden.