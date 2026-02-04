Varmvattengenerator HG 43
Tack vare den effektiva brännartekniken med 43 kW värmeutmatning kan vår HG 43 varmvattenberedare omvandla alla högtryckstvättar till effektiva hetvattentvättar.
Den kostnadseffektiva lösningen för uppgradering av befintliga kallvattentvättar: vår varmvattenberedare HG 43 är kompatibel med alla högtryckstvättar på marknaden, oavsett om det är en Kärcher-maskin eller inte. Ålder och prestanda är ovidkommande här. Användning av varmt vatten för högtrycksrengöring sparar på rengöringsmedel, ökar markant rengöringshastigheten och förbättrar rengöringsresultaten, särskilt vid borttagning av fet och oljig smuts samt beläggningar. Dessutom kan arbetstrycket minskas för att skydda känsliga ytor samtidigt som samma rengöringsprestanda behålls. Den tekniskt avancerade brännartekniken med 43 kW effekt säkerställer hög effektivitet med låga utsläppsvärden. Vår beprövade säkerhetsteknik med säkerhetsblock med tryckbrytare, skydd mot vattenbrist samt integrerat Soft Damping System för att skydda värmeslingan från vibrationer säkerställer en lång livslängd. Alla maskinkomponenter är utformade för långvarig användning, medan en stabil rörram också möjliggör användning under tuffare förhållanden.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustHögeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik Välbeprövad säkerhetsteknik från Kärcher garanterar optimalt skydd för såväl maskinen som användaren Den robusta ramen skyddar vid kontinuerlig och tuff användning
Ökad rengöringsförmåga tack vare hetvattenKortare rengöringstid och minskning av arbetskostnaden Mer effektiv avlägsning av oljor, fett och motsvarande föroreningar Bakteriedödande effekt och skydd för känsliga ytor
Väldigt enkla att underhållaEnkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter Integrerat bränslefilter och borttagbar bränsletank
Mycket enkel att använda
- Enkel hantering med ett reglage.
- Första klasses mobilitet tack vare stora hjul som roterar och har parkeringsbroms
- Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Värmeeffekt (kW)
|43
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Vikt utan tillbehör (kg)
|88,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|100,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080