Varmvattengenerator HG 64
Med vår varmvattenberedare HG 64 (64 kW värmeutmatning) kan du kostnadseffektivt omvandla vilken kallvattentvätt som helst till en hetvattentvätt med högre rengöringsprestanda.
När du arbetar med högtryckstvättar kan du uppnå 35% snabbare och bättre rengöringsresultat med varmt vatten jämfört med kallt vatten. Vår varmvattenberedare HG 64 är en kostnadseffektiv lösning för att uppgradera din kallvattentvätt - oavsett hur gammal den är, dess kapacitet eller tillverkare. Varmt vatten löser upp fet, oljig och belagd smuts mycket effektivare än kallt vatten och sparar därigenom även på rengöringsmedel. Det minskar också avsevärt antalet bakterier och, för att skydda känsliga ytor, är det möjligt att minska arbetstrycket samtidigt som man behåller samma rengöringskraft. Varmvattenberedaren, som effektivt är skyddad mot skador av en rörram, är konsekvent utformad för långvarig användning, har ett säkerhetsblock med tryckbrytare, skydd mot vattenbrist och en effektiv, lågutsläpps- och långvarig brännare med 64 kW effekt. Dessutom skyddar ett integrerat Soft Damping System effektivt värmeslingan från vibrationer och ökar därmed dess livslängd.
Egenskaper och fördelar
Slitstark och robustHögeffektiv och beprövad "Made in Germany" brännarteknik Välbeprövad säkerhetsteknik från Kärcher garanterar optimalt skydd för såväl maskinen som användaren Den robusta ramen skyddar vid kontinuerlig och tuff användning
Ökad rengöringsförmåga tack vare hetvattenKortare rengöringstid och minskning av arbetskostnaden Mer effektiv avlägsning av oljor, fett och motsvarande föroreningar Bakteriedödande effekt och skydd för känsliga ytor
Väldigt enkla att underhållaEnkel tillgänglighet för alla service och underhållsuppgifter Integrerat bränslefilter och borttagbar bränsletank
Mycket enkel att använda
- Enkel hantering med ett reglage.
- Första klasses mobilitet tack vare stora hjul som roterar och har parkeringsbroms
- Förvaringsmöjligheter för alla tillbehörsdelar direkt på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Värmeeffekt (kW)
|64
|Temperatur (inmatning 12° C) (°C)
|Max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Vikt utan tillbehör (kg)
|124,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|136,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080