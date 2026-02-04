När du arbetar med högtryckstvättar kan du uppnå 35% snabbare och bättre rengöringsresultat med varmt vatten jämfört med kallt vatten. Vår varmvattenberedare HG 64 är en kostnadseffektiv lösning för att uppgradera din kallvattentvätt - oavsett hur gammal den är, dess kapacitet eller tillverkare. Varmt vatten löser upp fet, oljig och belagd smuts mycket effektivare än kallt vatten och sparar därigenom även på rengöringsmedel. Det minskar också avsevärt antalet bakterier och, för att skydda känsliga ytor, är det möjligt att minska arbetstrycket samtidigt som man behåller samma rengöringskraft. Varmvattenberedaren, som effektivt är skyddad mot skador av en rörram, är konsekvent utformad för långvarig användning, har ett säkerhetsblock med tryckbrytare, skydd mot vattenbrist och en effektiv, lågutsläpps- och långvarig brännare med 64 kW effekt. Dessutom skyddar ett integrerat Soft Damping System effektivt värmeslingan från vibrationer och ökar därmed dess livslängd.