Med två exceptionellt tysta blåsarmotorer för enastående sugeffekt och låg driftljudnivå levererar den lilla industridammsugaren IVR-L 65/24-2 och dess tillbehör imponerande prestanda vid uppsugning och separation av mindre mängder vätskor och fasta ämnen, såsom oljor, kylvätskeemulsioner eller grova, slipande spån. Detta gör att IVR-L 65/24-2 kan användas inom ett brett spektrum av tillämpningar, men den är särskilt lämplig för metallindustrin. Den kompakta, platsbesparande designen och det robusta chassit gör det också enkelt att transportera dammsugaren mellan olika platser. Som standard ingår ett munstycke, en 3 meter lång PU-slang, ett DN 50-handtag och en 20-liters silinsats i högkvalitativt rostfritt stål (V2A). Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.