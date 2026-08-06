Industriell dammsugare IVR-L 65/24-2 med tillbehör
Idealisk för metallbearbetningsindustrin: Den kompakta industridammsugaren IVR-L 65/24-2 med tillbehör är lämplig för att suga upp och separera vätskor och fasta partiklar, såsom spån.
Med två exceptionellt tysta blåsarmotorer för enastående sugeffekt och låg driftljudnivå levererar den lilla industridammsugaren IVR-L 65/24-2 och dess tillbehör imponerande prestanda vid uppsugning och separation av mindre mängder vätskor och fasta ämnen, såsom oljor, kylvätskeemulsioner eller grova, slipande spån. Detta gör att IVR-L 65/24-2 kan användas inom ett brett spektrum av tillämpningar, men den är särskilt lämplig för metallindustrin. Den kompakta, platsbesparande designen och det robusta chassit gör det också enkelt att transportera dammsugaren mellan olika platser. Som standard ingår ett munstycke, en 3 meter lång PU-slang, ett DN 50-handtag och en 20-liters silinsats i högkvalitativt rostfritt stål (V2A). Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.
Egenskaper och fördelar
Hög robusthet, flexibilitet och modularitet
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer
- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Behållarvolym (l)
|65
|Behållarmaterial
|Stål
|Nominell effekt (kW)
|2,4
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 50
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,25
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Kabellängd (m)
|10
|Vikt utan tillbehör (kg)
|46
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|46,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|47,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|718 x 526 x 1251
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: ja
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Användningsområden
- För små mängder grova och slipande spån
- För små mängder vätskor, såsom oljor eller kylvätskeemulsioner