Du brygger det bästa ölet
Vi förser dig med de bästa rengöringslösningarna.
Du brygger öl som ingen annan. Genom professionella renhållningsrutiner och redskap behåller du din unika kvalitet så att pilsner, veteöl, lager, ale osv. kan behålla sin typiska smak.
Modern tradition
Det finns cirka 15 000 olika öltyper. Var och en av dessa förtjänar att ta sig från bryggkärlet till flaskor, burkar och fat som är rena och inte är förorenade. Med Kärcher-systemet kan du rengöra hela bryggeriet professionellt.
Humle och malt
En avgörande faktor för att bryggprocesserna ska fungera effektivt och vara tillförlitliga är professionell och effektiv rengöring inom alla områden. Stora volymer, hög luftfuktighet, smala vägar, enorma lagringsområden och kilometerlånga rörledningar är stora utmaningar. Och dessa övervinns bäst med ett system. Med Kärcher-systemet tillhandahålls maskiner, tillbehör, rengöringsmedel och service från en enda källa. Från den enskilda maskinen till den kundanpassade kompletta lösningen.