Ekonomisk drift av portalbiltvättar
För många bilägare är det högprioriterat att hålla sitt fordon rent. De besöker därför regelbundet platser där de kan tvätta sitt fordon och utföra underhåll. Följaktligen kan portaltvättar utgöra en lönsam sidoverksamhet för bilverkstäder, tankstationer och bilhandlare. Tvättcentraler drar även nytta av kostnadseffektiva och miljövänliga system.
Det lönsamma sättet att ge sig in i tvättsystembranschen
Portaltvättar kan utgöra en lönsam rengöringslösning för bilverkstäder, bilhandlare, biltvättanläggningar och bensinstationer. Men tvättsystemets storlek och utrustning måste anpassas optimalt till målgruppen och antalet fordon som tvättas varje dag. Om en portaltvätt används som service åt allmänheten måste en grundlig anläggningsanalys utföras.
Det första beslutet är om tvättsystemet ska användas för företagets egna behov eller som en tjänsteverksamhet?
När man köper en portaltvätt är en av de viktigaste frågorna lönsamheten. Först och främst måste man besluta om biltvätten endast ska användas för företagets egna tvättbehov eller dessutom erbjudas som en tjänsteverksamhet.
För företagets egna tvättbehov
Om tvätten i första hand ska användas för företagets egna tvättbehov beror dimensioneringen och det tekniska utförandet på bilhandlarens storlek och försäljningssiffror för nya och begagnade fordon. För bilverkstäder beror dessa faktorer på hur många kundfordon som hanteras i verksamheten.
Tips: I båda fallen behöver man ta hänsyn till konkurrensen från befintliga utomstående anläggningar i det omgivande området när man beräknar anläggningens lönsamhet.
Biltvätt som tjänsteverksamhet
För tjänsteverksamhet beror den inledande lönsamheten och typen av valt tvättsystem på det förväntade antalet tvättade fordon. För att fastställa detta krävs en grundlig anläggningsanalys.
Grundlig anläggningsanalys för en lönsam biltvättsverksamhet
Om ett tvättsystem ska användas för tjänsteverksamhet måste en ingående analys göras för att kunna driva systemet kostnadseffektivt. Förutom att välja rätt plats är det också viktigt att noga överväga strukturella och tekniska förutsättningar, finansieringsalternativ och även en göra en lönsamhetsbedömning för att fastställa den optimala systemstorleken och dess utrustning.
1. Frekvens av betjänade fordon, infrastruktur och konkurrenter
För att uppskatta antalet fordon som kommer att använda tjänsten är det först nödvändigt att analysera trafikfrekvensen på platsen, infrastrukturen inom en omkrets på tio kilometer och den regionala konkurrensen.
Välbesökta platser är de som ligger intill huvudvägar, precis intill köpcentrum eller nära stadscentrum. Man tar också hänsyn till antalet invånare per kvadratkilometer i närområdet, områdets sociala struktur samt antalet och typen av registrerade bilar i detta område. Denna information kan fås från relevant bostadsregister, tillståndsorgan och motortransportmyndigheter.
Det genomsnittliga antalet fordonstvättar per månad som räknas fram utifrån denna information får dock inte motsvara det högsta möjliga antalet fordonstvättar för en portaltvätt. Denna siffra utgör bara ett genomsnittligt referensvärde som inte tar hänsyn till tider med högre efterfrågan t.ex. efter perioder med dåligt väder eller tillfälliga trafiktoppar.
Obs!
Kommunala krav för grundvatten och miljöskydd kan ha påverkan på hur ett tvättsystem används. I många kommuner är det till exempel förbjudet att tvätta bilen på gatan för att grundvattnet inte ska förorenas med rengöringsmedlen. Om sådana regler genomdrivs hårt av kommunerna kan man förvänta sig att ett ännu större antal fordon kommer att använda portaltvätten.
2. Strukturella och tekniska förutsättningar – bygglov, bullerskydd, vattenåtervinning och så vidare.
Sedan måste man undersöka de strukturella och tekniska förutsättningarna på platsen.
3. Beräkning av driftskostnader
Man får absolut inte missa att studera driftskostnaderna när man räknar på ekonomin för ett tvättsystem. Prissättningen för de tvättprogram som erbjuds måste vara lönsam i förhållande till driftskostnaderna för tekniken, kostnaden för tvättkemikalierna och personalens löner. Denna beräkning inkluderar även kostnaderna för förtvätt, om till exempel en högtryckstvätt används med rengöringsmedel.
4. Finansiering
Slutligen måste man titta på vilken finansiering man har. Förutom vanliga lån finns det i allmänhet också en leasingmöjlighet för alla rörliga delar i tvättsystemet. Leasing kan vara ett bra alternativ till inköp, i synnerhet om man räknar med att regelbundet uppgradera olika delar av portaltvätten, eftersom man i så fall inte behöver låna lika mycket pengar.
5. Tillförlitlig teknik och fabriksservice
Vid inköp av portaltvättar bör operatören därför också fokusera på teknikens tillförlitlighet. När allt kommer runt kommer inte ens det bästa tvättsystemet att tjäna in några pengar om det står stilla i flera dagar på grund av ett tekniskt fel.
Det är optimalt om alla elkomponenter uppfyller gällande säkerhetskrav. Slutna energikedjor, vattentåliga styrelement och skydd mot kortslutning eller nödstopp är numer kvalitetsstandard. Dessutom kan man spara kostnader om man får tillgång till professionella instruktioner från tillverkaren, en utförlig handbok och de tekniska delarna är ordnade på ett tydligt sätt.
I detta avseende är även fabriksservicen viktig. Kundtjänst som täcker hela landet, servicetekniker som kan vara på plats inom 24 timmar och snabb leverans av reservdelar säkerställer att tiden för stillestånd och underhåll blir minimal. Dessa tjänster kompletteras av inspektions- och underhållskontrakt, ett journummer till kundtjänst och regelbundet tillhandahållande av information.