Ekonomisk drift av portalbiltvättar

1. Frekvens av betjänade fordon, infrastruktur och konkurrenter

För att uppskatta antalet fordon som kommer att använda tjänsten är det först nödvändigt att analysera trafikfrekvensen på platsen, infrastrukturen inom en omkrets på tio kilometer och den regionala konkurrensen.

Välbesökta platser är de som ligger intill huvudvägar, precis intill köpcentrum eller nära stadscentrum. Man tar också hänsyn till antalet invånare per kvadratkilometer i närområdet, områdets sociala struktur samt antalet och typen av registrerade bilar i detta område. Denna information kan fås från relevant bostadsregister, tillståndsorgan och motortransportmyndigheter.

Det genomsnittliga antalet fordonstvättar per månad som räknas fram utifrån denna information får dock inte motsvara det högsta möjliga antalet fordonstvättar för en portaltvätt. Denna siffra utgör bara ett genomsnittligt referensvärde som inte tar hänsyn till tider med högre efterfrågan t.ex. efter perioder med dåligt väder eller tillfälliga trafiktoppar.