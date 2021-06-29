Vattenåtervinning i tvättsystem

Vattenreningssystem: Bra för både operatören och miljön

Ett regelbundet besök till ett fordonstvättsystem är ett måste för många fordonsägare. Förutom säkerhetsskäl och bevarandet av hjulens värde är utseendet i allmänhet anledningen till att många förare vill ha en ren bil. Varifrån vattnet kommer och vad som händer med det efteråt är för de flesta irrelevant. För ägare/operatörer av automattvättar eller självbetjäningstvättar kan dock denna fråga bidra i hög grad till systemets lönsamhet.

I genomsnitt krävs det mellan 150 och 350 liter vatten i fordonstvättsystem per fordonstvätt, beroende på systemets utrustning och vilket tvättprogram som valts. Med tvättstationer för självbetjäning är den genomsnittliga vattenförbrukningen ungefär 80 liter per tvätt. Det är inte bara dyrt, det är också skadligt för miljön. I synnerhet om man använder färskvatten för varje tvätt. Moderna reningssystem hjälper till med vattenåtervinning och låter vattnet som behövs cirkulera i en sluten slinga. Det mesta av avloppsvattnet kan återanvändas. Man behöver bara små mängder färskvatten. Resten består av återvunnet vatten. Med effektiva system kan upp till 98 procent av färskvattnet sparas per tvätt. Fördelarna med att investera i ett vattenreningssystem är därför dubbla: För både ägaren/operatören och för miljön.