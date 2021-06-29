Vattenåtervinning i tvättsystem
Vattenåtervinning har idag blivit standardpraxis i system för fordonstvätt. Det ställs höga ekologiska, ekonomiska, strukturella och rättsliga krav på återvinningsanläggningarna – för säker drift, en god investering och en hållbar lösning. Upp till 98 procent av färskvattnet kan nämligen sparas in med ett vattenreningssystem. Detta innebär inte bara en ren lösning för operatörer av tvättsystem, automattvättar för fordon, och fordonstvätthallar, utan innebär samtidigt kraftigt sänkta driftskostnader.
Vattenreningssystem: Bra för både operatören och miljön
Ett regelbundet besök till ett fordonstvättsystem är ett måste för många fordonsägare. Förutom säkerhetsskäl och bevarandet av hjulens värde är utseendet i allmänhet anledningen till att många förare vill ha en ren bil. Varifrån vattnet kommer och vad som händer med det efteråt är för de flesta irrelevant. För ägare/operatörer av automattvättar eller självbetjäningstvättar kan dock denna fråga bidra i hög grad till systemets lönsamhet.
I genomsnitt krävs det mellan 150 och 350 liter vatten i fordonstvättsystem per fordonstvätt, beroende på systemets utrustning och vilket tvättprogram som valts. Med tvättstationer för självbetjäning är den genomsnittliga vattenförbrukningen ungefär 80 liter per tvätt. Det är inte bara dyrt, det är också skadligt för miljön. I synnerhet om man använder färskvatten för varje tvätt. Moderna reningssystem hjälper till med vattenåtervinning och låter vattnet som behövs cirkulera i en sluten slinga. Det mesta av avloppsvattnet kan återanvändas. Man behöver bara små mängder färskvatten. Resten består av återvunnet vatten. Med effektiva system kan upp till 98 procent av färskvattnet sparas per tvätt. Fördelarna med att investera i ett vattenreningssystem är därför dubbla: För både ägaren/operatören och för miljön.
Olika typer av vattenreningssystem
Det finns ett antal återvinningssystem att välja mellan för tvättbås och automattvättar: Biologiska vattenreningssystem, sandfilter eller cyklonavskiljare.
System för vattenrening omfattar i allmänhet ett underjordiskt bassängsystem och ovanjordiska komponenter, inklusive en tank för återvunnet vatten.
- I ett första steg förs avloppsvattnet från fordonstvätten till en tillräckligt dimensionerad sedimenteringsbrunn (slamfälla). Där avskiljs partiklar som följt med i tvättvattnet.
- Beroende på valt system följer sedan ett eller två biologiska steg, eller så används en ventilerad pumpbrunn. Därifrån förses komponenterna ovan jord med vatten.
Biologiska system för vattenrening
Biologiska system för vattenrening är ett sätt att behandla tvättvatten effektivt och miljövänligt. Vattenreningen utförs via naturliga processer med hjälp av mikroorganismer. Till skillnad från fysiska metoder kan även andra strömmar av avloppsvatten, t.ex. från motortvättar eller självbetjäningstvättar, behandlas. Avloppsvattnet förvandlas till klart återvunnet vatten tack vare mikroorganismernas nedbrytningsförmåga. Som ett resultat kan upp till 98 procent av färskvattnet återanvändas.
Sandfiltersystem för behandling av oljefritt avloppsvatten
Återvinningssystem med sandfilter används för rening av oljefritt avloppsvatten, som produceras genom program för maskintvätt. Endast små, tillfälliga tillsatser av olja tolereras av systemet.
Vattenrening med cyklonavskiljare
Ett annat fysiskt system för rening av avloppsvatten från fordonstvättsystem är cyklonavskiljaren. För rening av vattnet används centrifugalkraften för att separera smutspartiklar ur tvättvattnet.
Att välja rätt
En jämförelse mellan de potentiella metoderna visar att den biologiska vattenreningen har ett antal fördelar. Tvättvattnet, som behandlas på ett effektivt och miljövänligt sätt, är helt kristallklart och luktfritt och vad gäller kvaliteten på det återvunna vattnet, är den betydligt bättre än med fysisk filtrering.
I motsats till sandfilter och cyklonavskiljare kräver det biologiska reningssystemet en något större ansträngning eftersom mikroorganismerna måste förses med tillräckligt syre. Detta uppvägs dock av den betydligt högre kvaliteten på det återvunna vattnet och det stora tillämpningsområdet.
En nackdel med de fysiska filtreringssystemen är deras något lägre kvalitet på det återvunna vattnet i jämförelse med biologiska reningssystem, eftersom rester av rengöringsmedel inte avlägsnas. Till skillnad från det biologiska reningssystemet kan dessutom endast avloppsvatten från fordonstvätt behandlas.
System för tvätt av nyttofordon
Vattenreningssystem finns i samma omfattning även för lastbilstvättsystem. Den enda skillnaden mot systemen för biltvätt är vattenförbrukningen och brunnarnas storlek.
Rengöring av nyttofordon
Att ha rena nyttofordon spelar en nyckelroll i den positiva synen på en fordonsflotta. För att spara både arbetskostnader och tid ställs det höga krav på både rengöringens kvalitet och dess hastighet. Storleken och formen hos ett fordonen kräver dock inte bara en speciell teknik för tvätten. Även tvättkemikalierna måste vara rätt för att man ska kunna rengöra lastbilar, bussar m.m. kostnadseffektivt.
Juridiska villkor: Ägare/operatörer bör ta hänsyn till följande
Innan man köper och installerar ett system för vattenrening måste man alltid kontrollera de juridiska förutsättningarna – bygglov och verksamhetstillstånd för fordonstvätt- och avloppssystem. I vissa länder, t.ex. i Grekland och Österrike är system för vattenåtervinning ett lagkrav för att få bygga system för fordonstvätt.
Vattentillstånd för systemet som helhet
Det finns två alternativ i Tyskland när det gäller utsläpp av avloppsvattnet. Det första alternativet är ett vattentillstånd för hela systemet. För detta måste systemets ägare/operatör ansöka med all nödvändig dokumentation hos de berörda vattenmyndigheterna. Vattenmyndigheterna utfärdar ett tillstånd för drift av systemet efter en granskning och positiv bedömning.
Installation av ett vattenåtervinningssystem med godkänd konstruktion
Det andra alternativet för utsläpp av avloppsvatten: Installation av ett vattenåtervinningssystem med godkänd konstruktion. I detta fall informerar ägaren/operatören vattenmyndigheterna om att de driver ett system enligt ett typgodkännande, varigenom inga ytterligare inspektioner och tillstånd krävs. De system som Kärcher erbjuder inom detta användningsområde har nödvändiga typgodkännanden.
Befintliga system för fordonstvätt
För befintliga system för fordonstvätt beslutar ägaren/operatören och vattenmyndigheterna om den efterföljande installationen av ett återvinningssystem är lämplig – med hänsyn tagen till miljön och ekonomin.
Tips: Att välja tillförlitliga system för vattenrening
Förutom att följa alla regler bör man också fokusera på kvaliteten och tillförlitligheten hos det vattenåtervinningssystem man planerar att köpa. När allt kommer till kritan: om det är fel på vattenreningssystemet kommer hela systemet att stå stilla. De enskilda komponenterna behöver vara robusta och lätta att underhålla. En statusvisning bör också när som helst kunna informera ägaren/operatören om driftsituationen och eventuella orsaker till fel eller felfunktioner. Även erbjudna tjänster från systemets tillverkare är viktiga i detta avseende. Ett omfattande nätverk av kundtjänstcenter och servicetekniker, som kan vara på plats inom 24 timmar, och snabba reservdelsleveranser – allt detta minimerar stilleståndstider och underhållstider. Serviceavtal om underhåll, ett journummer och regelbunden information fullbordar tjänsteerbjudandet – till kundens och systemägarens/operatörens belåtenhet.