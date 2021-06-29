Rengöring av nyttofordon
Att ha rena nyttofordon spelar en nyckelroll i den positiva synen på en fordonsflotta. För att spara både arbetskostnader och tid ställs det höga krav på både rengöringens kvalitet och dess hastighet. Storleken och formen hos ett fordonen kräver dock inte bara en speciell teknik för tvätten. Även tvättkemikalierna måste vara rätt för att man ska kunna rengöra lastbilar, bussar m.m. kostnadseffektivt.
Krav på tvätt av nyttofordon
Det ställs höga krav på rengöring av nyttofordon. Det beror på att smutsen som ackumuleras på lastbilar m.m. varierar avsevärt beroende på fordonets ändamål och typ. Rengöringstekniken måste därför på ett tillförlitligt och snabbt sätt kunna avlägsna smuts, såsom fläckar av tjära, oljor och lera, jämte säsongsbetonade avlagringar (t.ex. vägsalt, pollen, rester av insekter och blad) samtidigt som den är skonsam mot fordonets yta.
En annan utmaning är alla olika material som lastbilarna tillverkas av, allt från aluminium, kolfiber och stål till gummi och olika plaster. De behöver alla rengöras tillförlitligt och försiktigt i processen.
Mekanisk rengöring ger besparingar i tid och kostnader
Mekanisk rengöring hjälper till att spara både arbetskostnad och tid. En effektiv lösning är därför att använda moderna portaltvättar för nyttofordon och tvättbås med högtryckstvättar. De har en mängd olika funktioner som gör att fordonstvätten kan anpassas till varierande krav. Deras användningsområde sträcker sig från manuell eller mekanisk förtvätt till grundlig huvudtvätt eller fullständig fordonsvård. Det gör det möjligt att använda speciellt framtagna rengöringsmedel, utan vilka det skulle vara antingen omöjligt eller extremt tidskrävande att klarar de stränga kraven på tvätt av nyttofordon. Användningen av tvättsystem och tvättbås måste dock anpassas till fordonens typ, antal och storlek.
Vid val och komplettering av tvättsystem för nyttofordon måste tre viktiga frågor besvaras:
Vilka fordon kommer att rengöras?
Vid val och utrustning av ett tvättsystem för nyttofordon är det viktigt att först klargöra vilka typer av fordon som kommer att rengöras. Byggfordon med speciella former är svåra att rengöra och kräver vanligtvis användning av högtryckstvätt eftersom de inte kan köras genom portaltvättar. Som ett alternativ kan man installera stationära spraybågar utan borstar för dessa fordon. I motsats till en vanlig portaltvätt står dessa portaler stilla. I stället kör man fordonet som ska tvättas fram och tillbaka genom bågen och rengör på så sätt fordonen utan någon direktkontakt. Det gör det möjligt att tvätta fordon utan en stor mängd manuellt arbete. Ledade lastbilar, bussar och lastbilar med överbyggnader kan å andra sidan rengöras mycket mer effektivt med fasta portaltvättar eller tvättsystem med rörliga borstar.
Fordonstvätt för egna behov eller som tjänsteverksamhet?
Det är också viktigt att betänka om tvättsystemet ska användas endast för företagets egen flotta, eller dessutom (eller uteslutande) erbjudas som en tjänsteverksamhet. Om systemet i första hand ska användas för företagets egen fordonsflotta kommer systemets storlek och tekniska utförande att bero på antalet fordon och deras typ. I händelse av blandade fordonsflottor kan man behöva ett kombinerat tvättsystem. Detta kan också göra det nödvändigt att inkludera manuell tvätt med högtryckstvätt utöver en portaltvätt eller ett tvättsystem med rörliga borstar för lastbilar.
Samma sak gäller för tjänsteverksamhet. I detta fall väljer man tvättsystem utifrån det förväntade antalet tvättade fordon. För detta krävs en grundlig anläggningsanalys (t.ex. antal besökare på anläggningen, antal företag med nyttofordonsflottor som finns på samma plats, den regionala konkurrenssituationen, lagar för grundvattenskydd).
Har krav på bygglov och tekniska förutsättningar infriats?
De flesta tvättsystem som finns behöver en tillräckligt stor hall med vattenförsörjning och avlopp samt en trefas AC-anslutning (400 V). Innan tvättsystemet installeras är det också viktigt att kontrollera om hallens storlek motsvarar de många säkerhetsbestämmelser som föreskrivs av branschorganisationer (riktlinjer för fordonstvättsystem ZH1/543). Ofta behöver man planera och köpa en separator för avloppsvattnet. Om en inomhusinstallation inte är möjlig kan vissa lastbilstvättar monteras utomhus. I så fall måste ett stänkskydd anordnas. Utrymmet som krävs för att fordonet ska kunna köra fram, samt plats för förberedande skötsel och eftervård är också viktigt. Om tvättbåset och hallen är lättillgängliga under högtrafik och utan upprepade körmanövrer ger det nöjdare kunder och högre besöksfrekvens.
Tre steg för att få ett rent fordon
Steg 1: Förtvätt
En högtryckstvätt används ofta för förtvätt av nyttofordon. Innan köpet måste det klargöras om ni behöver en mobil eller stationär enhet. Man måste också välja högtryckstvätt för kallt vatten och hetvattentvätt.
- Mobila maskiner är mer kostnadseffektiva och faktumet att de kan flyttas runt innebär att de kan användas för många specialuppgifter t.ex. städning av verkstaden. Observera dock att ställtiderna är längre för dessa. Kapaciteten för förbrukningsvaror, såsom bränsle och rengöringsmedel (ca 10–20 l) är också begränsad, beroende på systemet.
- Stationära högtryckstvättar har fördelen att vattnet kan värmas av energiförsörjningen (el/gas/eldningsolja) utan några begränsningar. Sladdar och matningsledningar hålls också i ordning hela tiden och tankarna för tvättkemikalier är större, vilket innebär att de inte behöver fyllas på lika ofta.
Till förtvätt används ett basiskt rengöringsmedel för lastbilar och presenningar. Försprutningsmedlet för högtryckstvättsystem med borste hjälper till att mjuka upp och ta bort hårt sittande smuts, såsom fett, rost, olja, tjära, rester av insekter och trafikfilm. Smutsborttagningsmedlet doseras antingen i lämplig mängd med högtryckstvätten eller sprutas på tunt via doseringssystemet för portaltvätten. Vid behov används ett basiskt rengöringsmedel för fälgarna.
Alternativt kan man installera en intensiv försprayningsbåge på portaltvättens portal. Beroende på mängden smuts och dess typ innebär detta att manuell förrengöring kanske inte längre behövs.
Steg 2: Huvudtvätt
Under huvudtvätten som följer efter förtvätten avlägsnas uppmjukad smuts från fordonet med hjälp av tre roterande borstar med tillsats av vatten och ett kraftfullt schampo eller skum. Dess kombination av aktiva ingredienser hjälper borstarna att glida bättre och därmed skydda fordonets yta. Sidoborstarnas anläggningstryck kan anpassas för varje fordon, vilket i kombination med den exakta konturdetekteringen säkerställer ett optimalt tvättresultat.
Huvudtvätten följs av sköljning, varvid eventuell kvarvarande smuts och tvättmedelsrester avlägsnas.
Alternativt kan även huvudtvätten ske med ett manuellt styrt system med en borste. Det kan rengöra fordon upp till en höjd av 4,20 m och är lämplig för snabb och omsorgsfull allroundrengöring (sidor, fram och bak) av små flottor med upp till 15 fordon.
Steg 3: Fordonsvård
Ett extra program, till exempel vaxning, kan sedan väljas för att bidra till underhållet av lastbilen. Det skyddar färgen från skadlig miljöpåverkan, såsom damm, surt regn eller frätande fågelspillning. Vax förebygger även korrosion eftersom det flyter in i sprickor och håligheter, dit vatten når in, och bildar en skyddande film när det torkar. Flera fördelar är att det är mindre troligt att smuts fastnar på lacken, fordonet ser bättre ut under längre tid och det är lättare att rengöra.
Dessutom ger spray med flytande vax fordonen en glans och ett långsiktigt skydd. Eftersom vaxet inte påverkas av vattenkvaliteten ger det också en fläckfri finish efter tvätt utan att man behöver blåsa torrt. Flytande läder har utvecklats för fordonstvättsystem utan torrblåsning och är särskilt lämpligt för fordon med stora synliga ytor. Produkten hjälper tvättvattnet att rinna av fordonets ytor och fönster som en tunn film som inte lämnar några märken.
Spara pengar med hjälp av rätt kemikalier
En stor del av systemet för tvätt av nyttofordon använder system för vattenåtervinning för att minska förbrukningen av färskvatten. Systemet filtrerar bort smutspartiklar ur det återvunna vattnet, avlägsnar dem och returnerar det renade vattnet till systemet. På detta sätt kan vattenförbrukningen minskas med upp till 85 procent. För effektiv behandling av återvinningsvattnet och säker drift av tvättsystemet behövs man dock justera in den perfekta matchningen av tvättkemikalier. Det beror på att komponenter som till exempel tanksystem med slamfälla, filtreringssystem för fint material och lagringstanken för återvunnet vatten fungerar perfekt endast om de inte påverkas av kemikalier. Man måste alltid följa tillverkarens anvisningar.
Systemoperatörer sparar pengar med rätt kemikalier. Tillsatser som väljs utifrån individuella behov sparar vatten, vilket innebär att systemet fungerar säkert och betalar igen sig snabbare. Även kunden drar nytta av detta, eftersom ett tvättsystem med samordnade program och rengöringsmedel ger högsta kvalitet med låg miljöpåverkan – och därmed hjälper fordonet att behålla sitt värde, vilket ger nöjdare kunder.
[A] Utsläpp av avloppsvatten via tanksystem till avloppssystem |[B] Utsläpp av avloppsvatten via tank för återvunnet vatten i utloppssystem
Krets för återvunnet vatten: Avloppsvattnet rinner ned i en pumpbrunn [2] via sedimenteringsbrunnen [1]. Därifrån pumpas det till tanken för återvunnet vatten [4] genom det automatiskt återspolningsbara sandfiltret (mediefilter) [3] och tillgängliggörs för tvättprocessen via en matningspump [5]. Beroende på gällande lagkrav kan överskottsvattnet ledas till avloppssystemet [6] antingen direkt eller genom en separator genom att först passera pumpbrunnen. Avloppsvattnet kan också ledas till avloppssystemet direkt från tanken för återvunnet vatten [7]. I så fall finns det ingen anslutning mellan pumpbrunnen och avloppssystemet.