Krav på tvätt av nyttofordon

Det ställs höga krav på rengöring av nyttofordon. Det beror på att smutsen som ackumuleras på lastbilar m.m. varierar avsevärt beroende på fordonets ändamål och typ. Rengöringstekniken måste därför på ett tillförlitligt och snabbt sätt kunna avlägsna smuts, såsom fläckar av tjära, oljor och lera, jämte säsongsbetonade avlagringar (t.ex. vägsalt, pollen, rester av insekter och blad) samtidigt som den är skonsam mot fordonets yta.

En annan utmaning är alla olika material som lastbilarna tillverkas av, allt från aluminium, kolfiber och stål till gummi och olika plaster. De behöver alla rengöras tillförlitligt och försiktigt i processen.