CW 1 Klean!Fit automattvätt

Design

CW 1 Klean!Fit har dörrar i elegant svart metall som standard. Om du vill kan du lägga till valfritt färgschema på din CW 1 Klean!Fit som tillval. Trafikljus med gröna och gula pilar samt STOPP-ljus kan installeras till höger eller vänster efter önskemål. Valbara dekaler anger tvättfaserna. Bakluckan har samma färg som stommen och döljer de tekniska komponenterna för ett rent och snyggt intryck. Detta är av särskilt stor vikt i genomkörningshallar eller på utomhusanläggningar.