CW 1 Klean!Fit automattvätt
Enkel rengöring och torkning. Kärcher CW 1 Klean!Fit automattvätt. Får det helt enkelt gjort.
En bra biltvätt behöver inte vara rymdforskning. Vår automattvätt CW 1 Klean!Fit visar hur du med enkla grunder kan erbjuda dina kunder massor.
Ett smart val
Enkelt. Robust. Pålitligt. CW 1 Klean!Fit är precis rätt val när du helt enkelt vill “få jobbet gjort”. Stabila tvättresultat och hög genomströmning i en rimlig investering med bra utrymmesanvändning. Arbetshästen bland portalbiltvättar.
Egenskaper och fördelar
Hög funktionalitet
- Enastående tvätt- och torkresultat
- Praktiska tilläggsprogram för optimal funktionalitet
Kompakt design
- Kompakt montering av borstkomponenter minimerar utrymmeskraven
Lång livslängd
- Komponenter som prövats och testats många gånger för lång livslängd
Utrustning – DEN PERFEKTA GRUNDEN
Design
CW 1 Klean!Fit har dörrar i elegant svart metall som standard. Om du vill kan du lägga till valfritt färgschema på din CW 1 Klean!Fit som tillval. Trafikljus med gröna och gula pilar samt STOPP-ljus kan installeras till höger eller vänster efter önskemål. Valbara dekaler anger tvättfaserna. Bakluckan har samma färg som stommen och döljer de tekniska komponenterna för ett rent och snyggt intryck. Detta är av särskilt stor vikt i genomkörningshallar eller på utomhusanläggningar.
Borstar
Tak- och sidoborstarna innehåller borstmaterialet CareTouch. Materialet garanterar en skonsam och samtidigt effektiv biltvätt. Sidoborstarnas konturavläsning bidrar också till att garantera optimalt tvättresultat. Stänkskyddet ovanför takborsten skyddar tvätthallens tak och systemets ovandel från vattenstänk från de roterande borstarna.
Hjultvätt
Hjultvätten tvättar fälgarna skonsamt och effektivt och avlägsnar även ingrodd smuts som t.ex. fastbränt bromsdamm. Finns i högtrycksversion som tillval.
Tork
En fast taktork med valbara svängbara lameller följer bilens konturer för ett perfekt torkresultat. För bilens sidor gör sidotorkarna samma sak.
HELT ENKELT KOMPLETT – ALLT EN PORTALBILTVÄTT BEHÖVER
Fokus på grunderna, utan kompromisser. CW 1 Klean!Fit har allt. Allt som behövs. Men du kan alltid lägga till mer om du ändå skulle behöva det. Så enkelt. Och så individuellt.
Snabbtvätt
Snabbtvätten tvättar och sköljer i ett och samma steg – för maximal effektivitet. Ett komplett tvättprogram i två omgångar tar ungefär tre minuter. Med den inbyggda vattenbesparande funktionen används återvunnet vatten under tvättsteget. För sköljning används färskvatten. Detta är ett hållbart och ansvarsfullt program som sparar både tid och resurser. Snabbtvätt passar särskilt bra för bilhandlare och biluthyrning.
Polering
Ett extraprogram som ger enastående mervärde till låg kostnad: långvarig glans, skydd av bilens ytlack i flera månader och nöjda återvändande kunder.
Högtrycksförtvätt
En enkel hjulhögtryckstvätt ger optimal förtvätt av fälgar och trösklar. Om du letar efter ännu effektivare förtvätt av bilens sidor och trösklar har vi svaret: en kombinerad högtryckstvätt för sidor och hjul med 16 eller 60 bar. En enkel högtryckstvätt för hjulen finns även som tillval med 60 bars tryck.
Säkerhetsfunktioner
Om föreskrivet säkerhetsavstånd mellan vägg och portalbiltvätt inte kan garanteras är det obligatoriskt med säkerhetsbrytare både fram och bak. Om brytarområdet aktiveras stannar portalen omedelbart. Därmed ges ett tillförlitligt skydd av både personal och utrustning.
Betallösningar för automatiska biltvättar
Den perfekta symbiosen: betallösningar för automatiska biltvättar som kombinerar individualitet och bekvämlighet. Kärcher erbjuder den perfekta lösningen för varje anläggning, alltid enkel och intuitiv att använda.
HEJ DÅ SMUTS. HEJ SKINANDE RENT.
Perfekta för CW 1 Klean!Fit: våra rengöringsmedel Classic.
VehiclePro Brush Shampoo Classic RM 811
Högaktivt vaxförenligt schampo för borsttvätt i automatiska fordonstvättar. Särskilt formulerat för att minska borstarnas glidfriktion och på så vis skydda fordonets ytor.
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform
VehiclePro Foam Wash RM 812 eco!perform, Svanenmärkt: Miljövänligt och effektivt aktivt skum. Innehållet skyddar fordonets ytor från borstarna vid tvätt.
VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform
VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform, Svanenmärkt: Passar för alla grader av vattenhårdhet. Vattenhinnan bryts ned snabbt och ger ett skydd som varar länge.
VehiclePro Foam Polish RM 837
is a wax offering long-lasting preservation and shine with added "repair effect" for your CW 1 Klean!Fit. It produces a perfect high-gloss finish and gives the paintwork effective protection against road dirt, acid rain, insects, road salt and other environmental factors.
VehiclePro Hot Wax Classic RM 820
This highly effective thermo wax produces a weather-resistant preservative layer to protect vehicles against corrosion. The high content of natural carnauba wax produces a dazzling shine.
VATTENRENING – HANDLING, INTE BARA ORD.
Alla snackar så mycket om miljöskydd och hållbarhet. Detta är ditt och vårt konkreta bidrag.
WRB Bio
Vår vattenrening med naturliga mikroorganismer ger en enastående kvalitet på det återvunna vattnet och sparar upp till 98 % färskvatten. Tack vare den höga processeffektiviteten och bakteriernas nedbrytningsförmåga kan nästan allt vatten återanvändas. Andra fördelar för dig är den kompakta designen och lägre servicekostnader.
WRP Car Wash
Med detta system sparar du upp till 85 % färskvatten. Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en cyklonavskiljare. Det återvunna vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Det flexibla modulsystemet är den optimala lösningen för nästan alla anläggningar.
WRP 8000
Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en beprövad sandfiltreringsmetod. Det är en typ av vattenrening som sparar upp till 85 % färskvatten. Det renade vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Tack vare modulkonceptet kan systemet anpassas efter platsförhållanden och ger en skräddarsydd lösning för dina behov.
AV PROFFS FÖR PROFFS – VEM PASSAR CW 1 Klean!Fit FÖR?
CW 1 Klean!Fit är en perfekt portalbiltvätt för bilhandlare och verkstäder, biluthyrare och tankstationer. Fokus ligger på kostnadsmedvetenhet, liksom enastående funktionalitet med perfekta tvätt- och torkresultat samt låga underhållskrav.
Bilhandlare och verkstäder
Glänsande bilar, lyckliga kunder.
Behöver du lösningar som är perfekt anpassade efter dina behov och lokaler, och som dessutom tar hänsyn till utrymmesbegränsningar och ekonomiska aspekter? CW 1 Klean!Fit är en portalbiltvätt som anpassar sig efter dina behov, istället för tvärtom. Korta tvättprogram, utmärkt tvättresultat, hög tillförlitlighet och låga servicekostnader ingår alltid – resten bestämmer du själv.
Biluthyrare
Snabba processer, rent enligt schemat.
Rent och snyggt är vad kunderna vill ha. Det går inte att ta genvägar med biltvätt, även om tiden är begränsad och processen ska följa ett strikt schema. Behöver du en lösning som enkelt och effektivt integreras i dina befintliga processer? Kärchers portalbiltvätt CW 1 Klean!Fit tar hand om all utvändig biltvätt – pålitligt till låg driftskostnad. En snabbtvättsfunktion finns som tillval för högsta möjliga processeffektivitet. Med snabbtvätt nås maximal genomströmning av bilar inom kortast möjliga tid, på ungefär tre minuter.
Tankstationer
För din framgång och framtid.
Du vet mycket väl att biltvätt handlar om så mycket mer än bara rena bilar. Det handlar om nöjda kunder som kommer tillbaka gång på gång. Det handlar om ekonomisk framgång. Kort sagt: din framgång. CW 1 Klean!Fit är en portalbiltvätt som imponerar med enastående tvätt- och torkresultat, attraktiva tilläggsprogram och flexibel programmering med låga servicekostnader, vilket gör den till den perfekta lösningen för lönsam fordonstvätt.
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