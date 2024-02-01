CW 3 Klean!Star automattvätt

WRB Bio

Vår vattenrening med naturliga mikroorganismer ger en enastående kvalitet på det återvunna vattnet och sparar upp till 98 % färskvatten. Tack vare den höga processeffektiviteten och bakteriernas nedbrytningsförmåga kan praktiskt taget allt vatten återanvändas. Andra fördelar för dig är den kompakta designen och lägre servicekostnader.