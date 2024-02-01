CW 3 Klean!Star automattvätt
Få ut det bästa av dina affärer med CW 3 Klean!Star automattvätt.
Snabbt. Effektivt. Elegant
Vår Klean!Star är precis rätt för den som letar efter en högkvalitativ allt-i-ett-lösning. Hög genomströmning och maximal effektivitet är garanterade, liksom modern design och utmärkta tvättresultat.
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
Snabba tvättprogram
- K!Contour, en allround högtryckstvätt som följer konturerna, rengör tillsammans med borsttvätten i en körning.
- Applicering av torkhjälpmedel eller vax från baksidan möjliggör ett tvätt- och torkprogram på bara två körningar.
Integrerad vattenbesparande funktion
- Resursbesparande och samtidigt högeffektiv rengöring tack vare den integrerade vattenbesparande funktionen, vilken är standard.
Variabla mått
- K!Adjust passar tack vare sin höjdjustering i alla tvätthallar.
- Ökade genomkörningsbredder som passar alla fordon.
OMFATTANDE FUNKTIONSMÖJLIGHETER
K!Design
Klean!Star levereras som standard med LED-belysta dörrar och möjligheten till en LED-visning för tvättfasen, vilket säkerligen fångar uppmärksamheten hos dina kunder. LED-trafikljuset kan installeras på höger, vänster eller på båda sidor, efter önskemål.
K!Foam
För effektiv skumapplicering läggs ett skikt av skum över hela fordonet för för-rengöringen. I kombination med den LED-belysta bakre kåpan får ditt fordon uppleva ett emotionellt skumbad.
CareTouch
Perfekt polering för din bil med CareTouch-borstar. Vi valde CareTouch för tak- och sidoborstarna på Klean!Star för att säkerställa att smuts tas bort från fordonets yta på ett mycket skonsamt sätt.
K!Planet
Den patenterade, höjdjusterbara planetära hjultvätten med integrerat högtryck säkerställer intensiv rengöring av fälgar och hjulhus. Rengöringen fungerar med samma princip som en elektrisk tandborste, med tre roterande borstskivor som rytmiskt ändrar riktning på sin rotation.
K!Contour
Den kontur-följande allround-högtryckstvätten fungerar tillsammans med borsttvätten i en enda körning och är därför vår rekommendation för snabba tvättprogram.
K!Dry
Med vår 85° roterande, kontur-spårande, trestegs taktorkare K!Dry uppnår du perfekt allround-torkning tack vare den patenterade optimerade luftströmningen och förlustfria, strömoptimerade dysroterande enheten.
Hållbara rengöringsmedel
VehiclePro Klear!PreWash RM 890
är ett kraftfullt och samtidigt skonsamt förrengöringsmedel som snabbt avlägsnar insekter som fastnat, fett, oljor och smuts.
VehiclePro Klear!Rim RM 896
är en extremt kraftfull, skonsam fälgrengörare för att avlägsna bromsdamm, däckrester och saltavlagringar. Den är lämplig för alla ytbehandlade aluminium- och stålfälgar.
VehiclePro Klear!Foam RM 892
är ett mycket effektivt och intensivt aktivt skum som löser upp oljor, fett och mineralföroreningar. Samtidigt bidrar det till borstarnas glidförmåga och skyddar därmed fordonets yta.
VehiclePro Klear!Brush RM 891
är ett rengöringsaktivt, vaxkompatibelt borstschampo som på ett effektivt sätt avlägsnar fett, oljor, smuts och insekter som fastnat. Det bidrar till borstarnas glidförmåga och underlättar självrengöringsprocessen.
VehiclePro Foam Polish RM 837
är skumvaxet med långsiktig effekt och ”reparationseffekt” för din CW 5 Klean!Star iQ. Det ger en perfekt, strålande högglans och skyddar effektivt lacken från vägsmuts, surt regn, insekter, vägsalt och annan yttre påverkan.
VehiclePro Klear!Glow RM 894
är ett mycket effektivt vax som bevarar lackens glans och skapar ett vädertåligt skyddslager som ger fordonet ett skydd mot yttre miljöpåverkan.
VehiclePro Klear!Dry RM 893
är ett effektivt torkhjälpmedel. Vattenfilmen slits bort explosivt och totalt, vilket ger ett utmärkt torkresultat.
VehiclePro Klear!Shine RM 895
är ett högkvalitativt vax som skapar ett vädertåligt och långvarigt skyddslager som ger fordonet ett skydd mot yttre miljöpåverkan. Den speciella kombinationen av aktiva ingredienser ger en spegelliknande högglans, samt långvarig hydrofobisering med en otrolig pärlande effekt.
VATTENRENING – HANDLING, INTE BARA ORD.
Alla snackar så mycket om miljöskydd och hållbarhet. Detta är ditt och vårt konkreta bidrag.
WRB Bio
Vår vattenrening med naturliga mikroorganismer ger en enastående kvalitet på det återvunna vattnet och sparar upp till 98 % färskvatten. Tack vare den höga processeffektiviteten och bakteriernas nedbrytningsförmåga kan praktiskt taget allt vatten återanvändas. Andra fördelar för dig är den kompakta designen och lägre servicekostnader.
WRP Car Wash
Med detta system sparar du upp till 85 % färskvatten. Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en cyklonavskiljare. Det återvunna vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Det flexibla modulsystemet ger dig den optimala lösningen för nästan alla anläggningar.
WRP 8000
Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en beprövad sandfiltreringsmetod. Denna typ av vattenrening gör det möjligt att spara upp till 85 % färskvatten. Det renade vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Tack vare modulkonceptet kan systemet anpassas efter platsförhållanden och ger en skräddarsydd lösning som passar dina behov.
Av proffs för proffs – vem passar Klean!Star iQ för?
Portalbiltvätten Klean!Star iQ är perfekt för alla som vill förbättra sina kunders biltvättsupplevelse. Denna portal är särskilt utvecklad för premiumtankstationer och privata investerare, och dess fokus ligger främst på att erbjuda unika funktioner som ger otroliga tvättresultat och spektakulära showeffekter, samt hållbarhet och en exklusiv design.
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