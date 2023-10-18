CW 5 Klean!Star iQ automattvätt

K!Design iQ

Klean!Star iQ levereras med högkvalitativa, LED-belysta akryldörrar som standard, samt en informativ tvättfasdisplay i Kärcher-design eller en färg som du väljer. Den valfria dörrkarmsbelysningen ger din portal en unik atmosfär som kommer fånga dina kunders uppmärksamhet. LED-trafikljuset kan installeras till höger, till vänster eller på båda sidor, beroende på vad du föredrar.