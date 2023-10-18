CW 5 Klean!Star iQ automattvätt
Automattvätten Klean!Star iQ gör biltvätten till en upplevelse. Dess unika funktioner och designalternativ imponerar även på de mest kräsna kunderna.
Låt föreställningen börja
Intelligent. Precis. WOW. Vår Klean!Star iQ är perfekt för alla som vill få sin anläggning att sticka ut. Med inspirerande teknik. De suveräna tvättresultaten och spektakulära visuella effekterna garanterar en unik tvättupplevelse.
Egenskaper och fördelar
Unika funktioner
- Exklusiv design med det effektfulla Kärcher-varumärket, plus unika funktioner som gör din anläggning till en riktig kundmagnet
Integrerad vattenbesparande funktion
- Resursbesparande och samtidigt högeffektiv rengöring tack vare den integrerade vattenbesparande funktionen, vilken är standard
Variabla mått
- K!Adjust passar tack vare sin höjdjustering i alla tvätthallar
- Ökade genomkörningsbredder som passar alla fordon
K!FUNKTIONER
K!Design iQ
Klean!Star iQ levereras med högkvalitativa, LED-belysta akryldörrar som standard, samt en informativ tvättfasdisplay i Kärcher-design eller en färg som du väljer. Den valfria dörrkarmsbelysningen ger din portal en unik atmosfär som kommer fånga dina kunders uppmärksamhet. LED-trafikljuset kan installeras till höger, till vänster eller på båda sidor, beroende på vad du föredrar.
K!Foam iQ
För effektiv skumapplicering, appliceras en skumfilt med förrengörande egenskaper över hela fordonet.
K!Power iQ
Effektivt och kraftfullt takmonterat högtryckssystem med 135 graders roterande, konturföljande, kontinuerligt justerbara powermunstycken från Kärcher. Erbjuder ni även beröringsfria biltvättar? K!Power iQ i kombination med högtryck från sidan gör att man kan få effektiv och kraftfull fordonsrengöring upp till en tvätthöjd på 1,80 meter i sidoområdet.
K!Brush iQ
De intelligenta sidoborstarna, som är indelade i segment, tar sig in i alla fordonets konturer. Med CareTouch-borstmaterial och K!Back iQ, det patenterade systemet för att luta sidoborstarna när man rengör fordonets baksida, kan man dra nytta av en komplett rengöringsprestanda som kommer imponera på dig och dina kunder.
K!Planet iQ
Den patenterade höj- och sänkbara planethjultvätten med integrerad högtrycksfunktion säkerställer enastående rengöring av fälgar och hjulhus. Rengöringen följer samma princip som en eltandborste med tre roterande borstskivor som rytmiskt ändrar rotationsriktning. Vid höjdjustering av hjulet rör sig hjultvätten i ett S-format mönster och träffar därför alltid fälgens mitt.
K!Back iQ
För optimal rengöring av fordonets bakparti roterar sidoborstarna 90 grader bakom fordonet och vinklas 15 grader mot fordonets baksida. Det gör att borstarna bättre kan anpassas till fordonets kontur och avlägsna smuts med konstant tryck.
K!Dry iQ
Den 135 graders roterande, konturföljande, steglöst justerbara takmonterade torken ger perfekt heltäckande torkning tack vare det patenterade optimerade luftflödet och den högeffektiva, flödesoptimerade rotationsdriften av munstycket.
Belysningskoncept
Den skiftande LED-belysningen, som består av LED-belysning på insidan av dörren och LED-belysning på baksidan, gör varje tvättcykel till ett skådespel och förvandlar din anläggning till en riktig kundmagnet.
Kärchers powermunstycken
Full effekt för dina fordon. Tack vare sin unika design garanterar våra powermunstycken 40 % högre och konstant rengöringsprestanda. Underhållsarbetet reduceras också till ett minimum.
Hållbara rengöringsmedel
VehiclePro Klear!PreWash RM 890
är ett kraftfullt och samtidigt skonsamt förrengöringsmedel som snabbt avlägsnar insekter som fastnat, fett, oljor och smuts.
VehiclePro Klear!Rim RM 896
är en extremt kraftfull, skonsam fälgrengörare för att avlägsna bromsdamm, däckrester och saltavlagringar. Den är lämplig för alla ytbehandlade aluminium- och stålfälgar.
VehiclePro Klear!Foam RM 892
är ett mycket effektivt och intensivt aktivt skum som löser upp oljor, fett och mineralföroreningar. Samtidigt bidrar det till borstarnas glidförmåga och skyddar därmed fordonets yta.
VehiclePro Klear!Brush RM 891
är ett rengöringsaktivt, vaxkompatibelt borstschampo som på ett effektivt sätt avlägsnar fett, oljor, smuts och insekter som fastnat. Det bidrar till borstarnas glidförmåga och underlättar självrengöringsprocessen.
VehiclePro Foam Polish RM 837
är skumvaxet med långsiktig effekt och ”reparationseffekt” för din CW 5 Klean!Star iQ. Det ger en perfekt, strålande högglans och skyddar effektivt lacken från vägsmuts, surt regn, insekter, vägsalt och annan yttre påverkan.
VehiclePro Klear!Glow RM 894
är ett mycket effektivt vax som bevarar lackens glans och skapar ett vädertåligt skyddslager som ger fordonet ett skydd mot yttre miljöpåverkan.
VehiclePro Klear!Dry RM 893
är ett effektivt torkhjälpmedel. Vattenfilmen slits bort explosivt och totalt, vilket ger ett utmärkt torkresultat.
VehiclePro Klear!Shine RM 895
är ett högkvalitativt vax som skapar ett vädertåligt och långvarigt skyddslager som ger fordonet ett skydd mot yttre miljöpåverkan. Den speciella kombinationen av aktiva ingredienser ger en spegelliknande högglans, samt långvarig hydrofobisering med en otrolig pärlande effekt.
VATTENRENING – HANDLING, INTE BARA ORD.
Alla snackar så mycket om miljöskydd och hållbarhet. Detta är ditt och vårt konkreta bidrag.
WRB Bio
Vår vattenrening med naturliga mikroorganismer ger en enastående kvalitet på det återvunna vattnet och sparar upp till 98 % färskvatten. Tack vare den höga processeffektiviteten och bakteriernas nedbrytningsförmåga kan praktiskt taget allt vatten återanvändas. Andra fördelar för dig är den kompakta designen och lägre servicekostnader.
WRP Car Wash
Med detta system sparar du upp till 85 % färskvatten. Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en cyklonavskiljare. Det återvunna vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Det flexibla modulsystemet ger dig den optimala lösningen för nästan alla anläggningar.
WRP 8000
Oljefritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadsbesparande med hjälp av en beprövad sandfiltreringsmetod. Denna typ av vattenrening gör det möjligt att spara upp till 85 % färskvatten. Det renade vattnet kan sedan användas i alla tvättprogram. Tack vare modulkonceptet kan systemet anpassas efter platsförhållanden och ger en skräddarsydd lösning som passar dina behov.
Av proffs för proffs – vem passar Klean!Star iQ för?
Portalbiltvätten Klean!Star iQ är perfekt för alla som vill förbättra sina kunders biltvättsupplevelse. Denna portal är särskilt utvecklad för premiumtankstationer och privata investerare, och dess fokus ligger främst på att erbjuda unika funktioner som ger otroliga tvättresultat och spektakulära showeffekter, samt hållbarhet och en exklusiv design.
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