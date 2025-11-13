TB Automattvätt för yrkesfordon
Effektiv och hållbar rengöring för yrkesfordon.
Med våra automattvättar för lastbilar, bussar och andra yrkesfordon får du en lösning som kombinerar hög effektivitet med hållbar användning av vatten och energi – bra för miljön och lönsamt för din verksamhet!
En ekonomisk lösning för dina behov.
Robust. Effektiv. Ekonomisk.
Allt din automattvätt för yrkesfordon behöver – för bästa resultat och pålitlig prestanda.
Funktioner och fördelar
Innovativ teknik för perfekt tvättresultat
Patenterat sidoborstupphängningssystem för att förhindra axelböjning
Individuell kontakttryck och exakt konturavkänning för optimala resultat
Funktioner
- Intuitiv kontroll för bästa anpassning
- Flexibel styrning av hela tvättprocessen
- Anpassa varje tvätt efter ditt fordonsflotta
Flexibilitet
- Lastbilstvätt som är anpassningsbar för din anläggning
- Höjd justerbar upp till 300 mm (i steg om 100 mm), bredd 100 mm per sida
Alternativ för optimal rengöring av yrkesfordon
Snabb och noggrann tvätt utan kompromisser
Hastighet utan att kompromissa med kvaliteten: TB imponerar. Fullt styrda sidoborstar med överlappning fram och bak säkerställer en heltäckande rengöring. Tillsammans med specialbågar för förtvätt, schampo och klaravsköljning med torkmedel uppnår TB enastående tvättresultat på imponerande kort tid.
Effektivitet och kostnadsbesparingar per tvätt
Minska kostnaden per tvätt och korta tvättiden med TB. Dra nytta av automatisk förtvätt, exakt förbrukningskontroll och optimerade appliceringstider för maximal effektivitet.
Sidohögtryck
Effektiv rengöring av släp och resursbesparing för fordonsflottor: Vårt automatiska högtryckssystem arbetar samtidigt med borstarna och rengör även svårtillgängliga nedre delar av släpet. Detta minskar vattenförbrukningen och kortar tvättiden avsevärt.
Intensiv förtvätt
Starta beröringsfria tvättar effektivt: Vår automatiska automattvätt för yrkesfordon applicerar en högkoncentrerad alkalisk lösning, vilket minimerar appliceringstiden och säkerställer full kontroll över förbrukningen per tvätt genom hela förtvättssystemet.
Kraftfull högtrycksrengöring för stora fordon
Stora fordon kräver hög flödesvolym. Våra högtrycksspinnare uppfyller detta behov med extremt kraftfulla munstycken som optimerar kombinationen av volym och högt tryck, och är dessutom enkla att underhålla tack vare den magnetiska hastighetsstyrningen.
Takhögtryck
TB:s takhögtryck är ett högvolymssystem med högt tryck som integrerar säkerhet genom ljusbarriärer och ett skyddstäcke, och rengör kraftfullt fordonets fram- och baksida med Kärcher Power-munstycken.
Systemlösningar för transportföretag
En lösning för alla behov.
En transportföretagsflotta består ofta av olika typer av yrkesfordon, som alla ställer olika krav på rengöring. Med våra lösningar kan du rengöra varje typ av fordon perfekt.
Systemlösningar för fordon med oregelbunden form
Rengör överallt.
Vi vet att olika fordon innebär olika utmaningar, särskilt fordon med oregelbunden form där borstar har svårt att nå hela ytan för en grundlig rengöring.
Systemlösningar för bussföretag
Snabbt och effektivt.
För ett bussföretag är tid och att bussarna alltid ser välskötta ut avgörande faktorer. Våra högpresterande fordonstvättsystem rengör bussar snabbt och effektivt, sparar tid och säkerställer att bussarna alltid är rena.
Effektiv rengöring
Kärcher rengöringsmedel och skötselprodukter för hög rengöringseffekt med låg förbrukning och hög materialkompatibilitet.
VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800
Acidic rim cleaner for the gentle removal of common soiling such as brake dust, tyre wear or limescale stains.
VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic
Rim cleaner for all coated light alloy and steel rims. Thorough removal of dirt.
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805
The pre-spraying agent effectively supports the removal of the most stubborn types of dirt, such as soot, oil, tar and insect residue.
VehiclePro Truck Cleaner, acidic RM 804
Manual pre-spray with corrosion protection effectively removes mineral soiling such as mortar and concrete from construction vehicles.
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic
Concentrated, active brush shampoo. The active ingredient combination helps the brushes to slide, which in turn protects the vehicle surface.
VehiclePro Liquid Leather RM 833
Special drying aid for vehicle wash systems without blow drying. Helps to remove water from large areas and dries without leaving streaks behind.
Vattenåtervinning – agera, inte bara prata
Alla pratar om miljöskydd och hållbarhet. Detta är ditt och vårt bidrag.
WRB Bio
Vattenbehandling med naturliga processer och mikroorganismer ger enastående återvunnet vattenkvalitet och sparar upp till 98 % färskvatten. Andra fördelar för dig inkluderar kompakt design och lägre underhållskostnader.
WRP 8000/16000
Olje- och fettfritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadseffektivt tack vare beprövad sandfiltrering. Denna typ av vattenbehandling möjliggör upp till 85 % besparing av färskvatten. Tack vare det modulära konceptet anpassar sig systemet efter dina anläggningsförhållanden och erbjuder en skräddarsydd lösning för dina behov.
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