TB Automattvätt för yrkesfordon

Effektiv och hållbar rengöring för yrkesfordon.

Med våra automattvättar för lastbilar, bussar och andra yrkesfordon får du en lösning som kombinerar hög effektivitet med hållbar användning av vatten och energi – bra för miljön och lönsamt för din verksamhet!

TB COMMERCIAL VEHICLE WASH

 

En ekonomisk lösning för dina behov.

 

Robust. Effektiv. Ekonomisk.
Allt din automattvätt för yrkesfordon behöver – för bästa resultat och pålitlig prestanda.

 

 

 

 

Till produkt
TB Commercial Vehicle Wash

Funktioner och fördelar

Innovativ teknik för perfekt tvättresultat

  • Patenterat sidoborstupphängningssystem för att förhindra axelböjning

  • Individuell kontakttryck och exakt konturavkänning för optimala resultat

Funktioner

  • Intuitiv kontroll för bästa anpassning
  • Flexibel styrning av hela tvättprocessen
  • Anpassa varje tvätt efter ditt fordonsflotta

Flexibilitet

  • Lastbilstvätt som är anpassningsbar för din anläggning
  • Höjd justerbar upp till 300 mm (i steg om 100 mm), bredd 100 mm per sida

Alternativ för optimal rengöring av yrkesfordon

Seitenbürsten mit Front- und Hecküberlappung

Snabb och noggrann tvätt utan kompromisser

Hastighet utan att kompromissa med kvaliteten: TB imponerar. Fullt styrda sidoborstar med överlappning fram och bak säkerställer en heltäckande rengöring. Tillsammans med specialbågar för förtvätt, schampo och klaravsköljning med torkmedel uppnår TB enastående tvättresultat på imponerande kort tid.

Vorwäsche

Effektivitet och kostnadsbesparingar per tvätt

Minska kostnaden per tvätt och korta tvättiden med TB. Dra nytta av automatisk förtvätt, exakt förbrukningskontroll och optimerade appliceringstider för maximal effektivitet.

Seitenhochdruck

Sidohögtryck

Effektiv rengöring av släp och resursbesparing för fordonsflottor: Vårt automatiska högtryckssystem arbetar samtidigt med borstarna och rengör även svårtillgängliga nedre delar av släpet. Detta minskar vattenförbrukningen och kortar tvättiden avsevärt.

Intensivvorsprühen

Intensiv förtvätt

Starta beröringsfria tvättar effektivt: Vår automatiska automattvätt för yrkesfordon applicerar en högkoncentrerad alkalisk lösning, vilket minimerar appliceringstiden och säkerställer full kontroll över förbrukningen per tvätt genom hela förtvättssystemet.

Hochdruck-Spinner

Kraftfull högtrycksrengöring för stora fordon

Stora fordon kräver hög flödesvolym. Våra högtrycksspinnare uppfyller detta behov med extremt kraftfulla munstycken som optimerar kombinationen av volym och högt tryck, och är dessutom enkla att underhålla tack vare den magnetiska hastighetsstyrningen.

Dachhochdruck

Takhögtryck

TB:s takhögtryck är ett högvolymssystem med högt tryck som integrerar säkerhet genom ljusbarriärer och ett skyddstäcke, och rengör kraftfullt fordonets fram- och baksida med Kärcher Power-munstycken.

Systemlösningar för transportföretag

En lösning för alla behov.

En transportföretagsflotta består ofta av olika typer av yrkesfordon, som alla ställer olika krav på rengöring. Med våra lösningar kan du rengöra varje typ av fordon perfekt. 

System Solutions for transport companies
System Solutions for transport companies
System Solutions for transport companies

Systemlösningar för fordon med oregelbunden form

Rengör överallt.

Vi vet att olika fordon innebär olika utmaningar, särskilt fordon med oregelbunden form där borstar har svårt att nå hela ytan för en grundlig rengöring.

 

System Solutions for irregular shape vehicles
System Solutions for irregular shape vehicles
System Solutions for irregular shape vehicles

Systemlösningar för bussföretag

Snabbt och effektivt.

För ett bussföretag är tid och att bussarna alltid ser välskötta ut avgörande faktorer. Våra högpresterande fordonstvättsystem rengör bussar snabbt och effektivt, sparar tid och säkerställer att bussarna alltid är rena.

System Solutions for bus companies
System Solutions for bus companies
System Solutions for bus companies

Effektiv rengöring

Kärcher rengöringsmedel och skötselprodukter för hög rengöringseffekt med låg förbrukning och hög materialkompatibilitet.

VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800

Acidic rim cleaner for the gentle removal of common soiling such as brake dust, tyre wear or limescale stains.

VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic

VehiclePro Rim Cleaner, alkaline RM 801 Classic

Rim cleaner for all coated light alloy and steel rims. Thorough removal of dirt.

VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805

VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805

The pre-spraying agent effectively supports the removal of the most stubborn types of dirt, such as soot, oil, tar and insect residue.

VehiclePro Truck Cleaner, acidic RM 804

VehiclePro Truck Cleaner, acidic RM 804

Manual pre-spray with corrosion protection effectively removes mineral soiling such as mortar and concrete from construction vehicles.

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic

Concentrated, active brush shampoo. The active ingredient combination helps the brushes to slide, which in turn protects the vehicle surface.

VehiclePro Liquid Leather RM 833

VehiclePro Liquid Leather RM 833

Special drying aid for vehicle wash systems without blow drying. Helps to remove water from large areas and dries without leaving streaks behind.

Vattenåtervinning – agera, inte bara prata

Alla pratar om miljöskydd och hållbarhet. Detta är ditt och vårt bidrag.

WRB Bio

WRB Bio

Vattenbehandling med naturliga processer och mikroorganismer ger enastående återvunnet vattenkvalitet och sparar upp till 98 % färskvatten. Andra fördelar för dig inkluderar kompakt design och lägre underhållskostnader.

WRP 8000

WRP 8000/16000

Olje- och fettfritt avloppsvatten återvinns effektivt och kostnadseffektivt tack vare beprövad sandfiltrering. Denna typ av vattenbehandling möjliggör upp till 85 % besparing av färskvatten. Tack vare det modulära konceptet anpassar sig systemet efter dina anläggningsförhållanden och erbjuder en skräddarsydd lösning för dina behov.

Nutzfahrzeugwaschanlagen

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