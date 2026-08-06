Tack vare de högflexibla materialen, som kan böjas upp till 270° innan de återgår till sin ursprungliga form varje gång, säkerställer interiörmoppssetet från Kärcher enkel dammtorkning, även på svåråtkomliga platser. Setet innehåller en flexibel hållare och en högkvalitativ mikrofiberrengöringsduk, som hålls på plats med en krok. Lampor, bokhyllor, element och skåp kan dammtorkas snabbt och noggrant – samtidigt som man täcker en större yta än vad som är möjligt med rengöringsdukar på samma tid. Vid behov kan hållaren även användas med ett motsvarande teleskopskaft, vilket förlänger både räckvidden och möjligheterna för hållaren.