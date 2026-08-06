Hygienraka, 55 cm, vit

Vit hygienraka tillverkad av plast och skumgummi, speciellt utvecklad för hygienkänsliga områden. 55 cm bred.

Hygienraka för att torka golv utan ränder och rengöra springor i hygienområden. Den 55 cm breda rakan i vitt är tillverkad av plast och skumgummi.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD
Arbetsbredd (cm) 55
Material Aluminium
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 550 x 50 x 100
Hygienraka, 55 cm, vit
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
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