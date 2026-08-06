Hygienraka, 55 cm, vit
Vit hygienraka tillverkad av plast och skumgummi, speciellt utvecklad för hygienkänsliga områden. 55 cm bred.
Hygienraka för att torka golv utan ränder och rengöra springor i hygienområden. Den 55 cm breda rakan i vitt är tillverkad av plast och skumgummi.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Arbetsbredd (cm)
|55
|Material
|Aluminium
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 50 x 100
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring