Effektiv och enkel, mikrofibermoppen med praktiska fästlappar som gör att den stannar kvar på moppstativet och låter sig sköljas och pressas för återupprepad användning under städpasset. Utmärkta egenskaper när det kommer till fläckborttagning, fuktuppsamling och rengöring i allmänhet. Denna 40cm breda mikrofibermopp lämpar sig bäst på släta eller lätt strukturerade golvytor som tål väta. Den används med fördel i kombination med en städvagn eller svabbvagn alternativt hink som är utrustad med mopp press. Har färgkodningsflikar.