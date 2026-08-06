Mikrofibermopp med fästlapp, grå 40cm
Kortfibrig mikrofibermopp med praktiska fästlappar och små, täta öglor. Perfekt att använda i kombination med ett en-hinks eller två-hinks system med mopp press
Effektiv och enkel, mikrofibermoppen med praktiska fästlappar som gör att den stannar kvar på moppstativet och låter sig sköljas och pressas för återupprepad användning under städpasset. Utmärkta egenskaper när det kommer till fläckborttagning, fuktuppsamling och rengöring i allmänhet. Denna 40cm breda mikrofibermopp lämpar sig bäst på släta eller lätt strukturerade golvytor som tål väta. Den används med fördel i kombination med en städvagn eller svabbvagn alternativt hink som är utrustad med mopp press. Har färgkodningsflikar.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Fästläppar
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tillverkningstyp
|Luggstickad textil i rengöringsytan
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 300
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring