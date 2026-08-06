Mikrofibermopp med fästlapp, grå 40cm

Kortfibrig mikrofibermopp med praktiska fästlappar och små, täta öglor. Perfekt att använda i kombination med ett en-hinks eller två-hinks system med mopp press

Effektiv och enkel, mikrofibermoppen med praktiska fästlappar som gör att den stannar kvar på moppstativet och låter sig sköljas och pressas för återupprepad användning under städpasset. Utmärkta egenskaper när det kommer till fläckborttagning, fuktuppsamling och rengöring i allmänhet. Denna 40cm breda mikrofibermopp lämpar sig bäst på släta eller lätt strukturerade golvytor som tål väta. Den används med fördel i kombination med en städvagn eller svabbvagn alternativt hink som är utrustad med mopp press. Har färgkodningsflikar.

Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Fästläppar
Material 85% PET / 15% PA
Textilt material Microfiber
Tillverkningstyp Luggstickad textil i rengöringsytan
Struktur Öglad
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) Max. 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 350
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 140
Mått, förpackad (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Mikrofibermopp med fästlapp, grå 40cm
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
Rengöringsmedel