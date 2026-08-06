Mikrofibermopp,Uni Junior Soft Band, 35 cm, vit/grön
Vikbar mikrofibermopp med flärpar med gröna borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning.
Vikbar mikrofibermopp med flärpar med gröna borstade ränder för mer aggressiv smutsborttagning. Används med Uni Bucket med urvridare i Kit Uni Junior systmet, artikelnummer 9.212-031.0
Specifikationer
Tekniska data
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|35
|Tillägg
|Uni System
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|350 / 150
|Mått, förpackad (mm)
|350 x 150 x 15
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring