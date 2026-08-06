Tekniska data

Program CLASSIC Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad Nedsmutsningsgrad Hög Textil användning Hållbara textilier Arbetsbredd (cm) 40 Tillägg Fästläppar Material 50% PET/20% PA/30% PP Textilt material 50% PET/20% PA/30% PP Struktur Öglad Tvätt temperatur (°C) 90 Tvättrekommendation (°C) 60 Torktemperatur (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 300 Antal (Del(ar)) 1 Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1 Mått (L × B) (mm) 400 / 140

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.