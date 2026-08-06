Skrubbmopp 40x13cm
Mikrofibermopp av "skrubbmopp typ" med korta fibrer med integrerade plyamidfibrer och robusta polypropylenstrån för särkilt hårt sittande smuts.
Har hålad fästläpp på baksidan kompatibel med Kärchers flat mop system.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Hög
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Tillägg
|Fästläppar
|Material
|50% PET/20% PA/30% PP
|Textilt material
|50% PET/20% PA/30% PP
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 300
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring