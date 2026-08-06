Skrubbmopp 40x13cm

Mikrofibermopp av "skrubbmopp typ" med korta fibrer med integrerade plyamidfibrer och robusta polypropylenstrån för särkilt hårt sittande smuts.

Har hålad fästläpp på baksidan kompatibel med Kärchers flat mop system.

Specifikationer

Tekniska data

Program CLASSIC
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad
Nedsmutsningsgrad Hög
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Tillägg Fästläppar
Material 50% PET/20% PA/30% PP
Textilt material 50% PET/20% PA/30% PP
Struktur Öglad
Tvätt temperatur (°C) 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 140

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Skrubbmopp 40x13cm
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
Rengöringsmedel