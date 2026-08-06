Svabbgarn med band, blå
Svabbmopp i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå.
Svabbmopp i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå.
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|300 x 100
|Mått, förpackad (mm)
|300 x 100 x 100
Användningsområden
- Golv - våt rengöring