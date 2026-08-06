Svabbgarn med band, blå

Svabbmopp i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå.

Svabbmopp i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 300 x 100
Mått, förpackad (mm) 300 x 100 x 100
Svabbgarn med band, blå
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring