Svabbgarn med band, microfiber, blå

Svabbgarn med band i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå. 300 g.

Svabbgarn med band i microfiber. Perfekt för att rengöra kvarvarande smuts som kräver upprepade sköljningar av fibrerna. Blå. 300 g.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Tillägg Svabbklämma
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B) (mm) 300 x 100
Mått, förpackad (mm) 300 x 100 x 100
Svabbgarn med band, microfiber, blå
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring