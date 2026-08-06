Moppstativ 40cm med karborre
40cm brett moppstativ med karborre för enkel och problemfri städning tillsammans med moppar som har baksida med kardborre.
Moppstativ i robust plast och låsbar funktion. Passar alla skaft med en håldiameter mellan 18mm och 23mm som till exempel Kärchers teleskopskaft samt fasta aluminiumskaft.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Tillägg
|Kardborre
|Material
|PA / Glasfiber / PP
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 95
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 100 x 45
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring