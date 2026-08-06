Moppstativ 40cm med karborre

40cm brett moppstativ med karborre för enkel och problemfri städning tillsammans med moppar som har baksida med kardborre.

Moppstativ i robust plast och låsbar funktion. Passar alla skaft med en håldiameter mellan 18mm och 23mm som till exempel Kärchers teleskopskaft samt fasta aluminiumskaft.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED
Tillägg Kardborre
Material PA / Glasfiber / PP
Arbetsbredd (cm) 40
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B) (mm) 400 x 95
Mått, förpackad (mm) 400 x 100 x 45
Moppstativ 40cm med karborre
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
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