ECO! Spraymoppsystem

Mopphållare inklusive teleskophandtag. Tack vare fickfästet kan moppar bytas snabbt och enkelt. Dessutom fästs moppar med en klämma så det finns inget behov av att böja sig ner. Låsalternativ för universalleden som gör den idealisk för vertikala rengöringsuppgifter.

Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD
Arbetsbredd (cm) 40
Handtagstyp Teleskopisk
Handtagslängd (mm) 1840
Handtagsdiameter (mm) 23
Material Aluminium / PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,9
Mått (L × B) (mm) 400 x 140
ECO! Spraymoppsystem
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
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