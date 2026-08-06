ECO! Spraymoppsystem

Mopphållare inklusive teleskophandtag. Tack vare fickfästet kan moppar bytas snabbt och enkelt. Dessutom fästs moppar med en klämma så det finns inget behov av att böja sig ner. Låsalternativ för universalleden som gör den idealisk för vertikala rengöringsuppgifter.