ECO! Spraymoppsystem
Mopphållare inklusive teleskophandtag. Tack vare fickfästet kan moppar bytas snabbt och enkelt. Dessutom fästs moppar med en klämma så det finns inget behov av att böja sig ner. Låsalternativ för universalleden som gör den idealisk för vertikala rengöringsuppgifter.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Handtagstyp
|Teleskopisk
|Handtagslängd (mm)
|1840
|Handtagsdiameter (mm)
|23
|Material
|Aluminium / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,9
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 140
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring