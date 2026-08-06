Skaft och stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm
Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Blik Infinity-stativ med led. För vikbara fickmoppsystem.
Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Blik Infinity-ram med led. För vikbara fickmoppsystem. 40 cm moppstativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Handtagstyp
|Teleskopisk
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|1,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 110
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 110 x 50
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring