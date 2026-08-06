Skaft och stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm

Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Blik Infinity-stativ med led. För vikbara fickmoppsystem.

Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Blik Infinity-ram med led. För vikbara fickmoppsystem. 40 cm moppstativ.

Specifikationer

Tekniska data

Arbetsbredd (cm) 40
Handtagstyp Teleskopisk
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 1,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,7
Mått (L × B) (mm) 400 x 110
Mått, förpackad (mm) 400 x 110 x 50
Skaft och stativ, Kit Blink Infinity, 40 cm
Videos
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
Tillbehör