Skaft och stativ, Kit Velook Infinity, 40 cm
Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Infinity-stativ med led. För vikbara fickmoppsystem. För velcromoppar.
Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Infinity-stativ med led. För velcromoppar. 40 cm kardborrestativ.
Specifikationer
Tekniska data
|Tillägg
|Kardborre
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Handtagstyp
|Teleskopisk
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 95
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 95 x 100
Videos
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring