Skaft och stativ, Kit Velook Infinity, 40 cm

Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Infinity-stativ med led. För vikbara fickmoppsystem. För velcromoppar.

Teleskopskaft med dubbelt ergonomiskt vridhandtag och Infinity-stativ med led. För velcromoppar. 40 cm kardborrestativ.

Specifikationer

Tekniska data

Tillägg Kardborre
Arbetsbredd (cm) 40
Handtagstyp Teleskopisk
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Mått (L × B) (mm) 400 x 95
Mått, förpackad (mm) 400 x 95 x 100
Skaft och stativ, Kit Velook Infinity, 40 cm
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
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