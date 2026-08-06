Skaft och stativ-set för fickmopp
Ryggvänligt skaft-och stativ-set. Innehåller ett 40 cm fickmoppstativ och ett 140 cm aluminiumskaft.
Upptäck vårt ryggvänliga moppsystem från Kärcher, som inkluderar en mopphållare och ett aluminiumhandtag på 140 cm. Med fokus på ergonomi och användarvänlighet är detta system utformat för att göra rengöringen bekväm och skonsam för din rygg. Moppstativet är utformad för att passa perfekt med Kärchers fickmoppar och ger en stabil och säker fästning. Den är enkel att använda och gör det smidigt att byta ut moppar när det behövs.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Handtagstyp
|Fäste
|Handtagslängd (mm)
|1400
|Handtagsdiameter (mm)
|23
|Material
|Aluminium / PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
|Mått (L × B) (mm)
|400 x 150
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 150 x 1400
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring