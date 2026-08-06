Robust mini teleskopskaft med ergonomiskt anti-slip grepp vilket både är behagligt att hålla samtidigt som det förhöjer säkerheten både vid användning som om man behöver tillfälligt luta skaftet mot exempelvis en vägg. Skaftet är gjort av aluminium i hög kvalitet och kan justeras mellan 53cm och 93cm. Innerdiametern är 23mm och ytterdiametern är 26mm.