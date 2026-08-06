Teleskopskaft mini 56-93 cm
Teleskopskaft i aluminium. Läng från 56cm till 93cm. Med ergonomiska gummihandtag för bra grepp.
Robust mini teleskopskaft med ergonomiskt anti-slip grepp vilket både är behagligt att hålla samtidigt som det förhöjer säkerheten både vid användning som om man behöver tillfälligt luta skaftet mot exempelvis en vägg. Skaftet är gjort av aluminium i hög kvalitet och kan justeras mellan 53cm och 93cm. Innerdiametern är 23mm och ytterdiametern är 26mm.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|Aluminium / PP
|Handtagstyp
|Teleskopisk
|Handtagslängd (mm)
|930
|Handtagsdiameter (mm)
|23
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Längd (mm)
|26
|Mått, förpackad (mm)
|26 x 26 x 930
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring
- Yta - våt rengöring
- Yta - glasrengöring
- Yta - torr rengöring