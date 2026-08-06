Upplev bekväm och smidig rengöring utan hink med Kit Ray moppsystem. Detta system är perfekt för svåråtkomliga miljöer som trappor och ger dig möjlighet att noggrant rengöra oväntad smuts eller använda det tillsammans med rengöringsutrustning. Systemet gör det enkelt att rengöra utan att behöva bära med dig en hink. Den inbyggda behållaren ymmer tillräckligt med vatten eller rengöringslösning för att klara av dina rengöringsbehov. Du kan enkelt dosera och applicera rengöringsmedlet direkt från handtaget för en exakt och effektiv rengöring.