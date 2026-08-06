Kit Ray Infinity är den ultimata rengöringssatsen som erbjuder enastående prestanda och användarvänlighet. Med en rad innovativa funktioner är denna sats perfekt för att rengöra svåråtkomliga områden som trappor och för att noggrant ta bort oväntad smuts. Skaft med behållare med dubbel ergonomiskt vridhandtag: Detta unika handtag är utformat för att ge maximal komfort och kontroll under städningen. Med dess dubbla ergonomiska vridhandtag kan du enkelt manövrera och rengöra utan ansträngning.