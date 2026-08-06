Skurblockshållare med handtag
Skurblockshållare med handtag. Bra för intensiv mekanisk bearbetning av utvalda punkter på golv och ytor.
Kompakt hållare för skurblock där sådana krävs för kraftfull rengöring av punkter ej åtkomliga för maskinell rengöring. Tillverkad i högkvalitativ plast och har en hög tålighet mot kemikalier. Passar alla typer och färger av skurblock.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|230 / 100 / 65
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring
- Yta - våt rengöring