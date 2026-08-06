Svabbvagn, Nickita Tec 2 x 25 L
Vagn med plasthandtag, färgad ram och Tec-urvridare, 2 hinkar med blå/röda handtag och hjul med en diameter på 80 mm med stötdämpare.
Vagn med plasthandtag, färgad ram och Tec-urvridare, 2 hinkar med blå/röda handtag och hjul med en diameter på 80 mm med stötdämpare. Perfekt för rengöring av medelstora till stora ytor där det är nödvändigt att skölja moppen.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk design
Enkel hantering
Lätt vikt och robust
- Ram i ett stycke för låg vikt och maximal robusthet
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|745 x 380 x 870
|Mått, förpackad (mm)
|745 x 380 x 870
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring