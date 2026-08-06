Svabbvagnen har 80mm hjul och integrerade stötmottagare som skyddar vagnen och dess delar samt garanterar full mobilitet. Har en användarvänlig press och en väl tilltagen 25 liters hink allt helt tillverkat i återanvändbar polypropylene. Vagnen är tillverkad i ett stycke vilket garanterar god hållbarhet och låg vikt.