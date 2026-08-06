Svabbvagn utan handtag med press 25L
Mobil svabbvagn med en styck blå 25 liters hink och en användarvänlig press.
Svabbvagnen har 80mm hjul och integrerade stötmottagare som skyddar vagnen och dess delar samt garanterar full mobilitet. Har en användarvänlig press och en väl tilltagen 25 liters hink allt helt tillverkat i återanvändbar polypropylene. Vagnen är tillverkad i ett stycke vilket garanterar god hållbarhet och låg vikt.
Egenskaper och fördelar
Lätt vikt och robust
- Ram i ett stycke för låg vikt och maximal robusthet
Hök kompabilitet
- Kompatibel med vanliga fickmoppssystem
Miljövänlig
- Gjord helt i polypropylene och är helt återvinningsbar
Ergonomisk mopp press
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|530 x 430 x 910
|Mått, förpackad (mm)
|530 x 430 x 910
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring