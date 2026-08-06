Hotellvagn, Hotel Classic I
Robust Hotellvagn Classic I med stor hopfällbar behållare för 120-liters soppåse. Hotellvagnen är lämplig för 12 till 15 rum och har tre trähyllor och fem stora hjul.
Hotellvagn Classic I är den perfekta lösningen för att hantera städning och service på hotell. Den är utrustad med en stor hopfällbar behållare för en 120-liters soppåse. Denna hotellvagn är lämplig för 12 till 15 rum och har tre trähyllor och fem stora hjul för enkel användning.
Egenskaper och fördelar
Bäst ergonomiVäldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hög kvalitet
Enkel manöverbarhet
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacitet för avfallshantering (l)
|120
|Material
|PP
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt utan tillbehör (kg)
|34
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|36,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Mått, förpackad (mm)
|1170 x 530 x 1280