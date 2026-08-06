Hotellvagn, Hotel Classic I

Robust Hotellvagn Classic I med stor hopfällbar behållare för 120-liters soppåse. Hotellvagnen är lämplig för 12 till 15 rum och har tre trähyllor och fem stora hjul.

Hotellvagn Classic I är den perfekta lösningen för att hantera städning och service på hotell. Den är utrustad med en stor hopfällbar behållare för en 120-liters soppåse. Denna hotellvagn är lämplig för 12 till 15 rum och har tre trähyllor och fem stora hjul för enkel användning.

Egenskaper och fördelar
Hotellvagn, Hotel Classic I: Bäst ergonomi
Bäst ergonomi
Väldigt enkel att hantera och ergonomisk utformning för stående arbete
Hotellvagn, Hotel Classic I: Hög kvalitet
Hög kvalitet
Hotellvagn, Hotel Classic I: Enkel manöverbarhet
Enkel manöverbarhet
Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacitet för avfallshantering (l) 120
Material PP
Antal (Del(ar)) 1
Vikt utan tillbehör (kg) 34
Vikt inkl. förpackning (kg) 36,4
Mått (L × B × H) (mm) 1170 x 530 x 1280
Mått, förpackad (mm) 1170 x 530 x 1280
Tillbehör